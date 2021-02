TU Wien und AK Niederösterreich entwickeln App für bessere Work-Life-Balance

AK Niederösterreich-Präsident Wieser: „Unterstützen Maßnahmen für Gesundheit der Beschäftigten“/ Noch TesterInnen gesucht

St. Pölten (OTS) - Die Corona-Krise lässt die psychischen Belastungen bei vielen Beschäftigten zunehmend steigen. Die Grenze zwischen Privatleben und Beruf verschwimmt aufgrund von coronabedingtem Homeoffice, Homeschooling und Lockdown immer mehr. Die TU Wien entwickelt daher gerade eine App, die zu einer besseren Work-Life-Balance beiträgt. Die AK Niederösterreich fördert das Projekt im Rahmen des Zukunftsprogrammes. Aktuell werden noch TesterInnen gesucht. „Es ist wichtig, Maßnahmen zu unterstützen, um die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu fördern“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Besser abschalten lernen

Mit nur wenig Zeitaufwand am Tag eine spürbare Verbesserung der Work-Life-Balance – das ist das Ziel der App swoliba. Entwickelt wird sie von einem Team um Dr. Martina Hartner-Tiefenthaler von der Technischen Universität Wien. Die App enthält zahlreiche kurze Übungen, aus denen NutzerInnen ihre Favoriten auswählen können. Wann man welche Übung machen möchte, legt man selbst fest. Die App erinnert zu den ausgewählten Zeitpunkten an die Durchführung. Parallel bekommen die TesterInnen vor, während und nach der vierwöchigen Testphase kurze Fragebögen, um die Veränderungen zu dokumentieren. „Erste Ergebnisse zeigen, dass sich die Konzentrationsfähigkeit der TeilnehmerInnen durch die regelmäßige Übungspraxis verbessert hat und sie sich in der Freizeit weniger mit negativen Emotionen belastet fühlten“, sagt Hartner-Tiefenthaler.

Nähere Informationen und Anmeldung:

Machen Sie jetzt mit und sichern Sie sich einen exklusiven, kostenlosen Vorab-Zugang zur swoliba-App. Als kleines Dankeschön für die Teilnahme und das Ausfüllen mehrerer kurzer Fragebögen winken bis zu 35 Euro. Den Link zur Anmeldung und weitere Informationen finden Sie unter noe.arbeiterkammer.at/swoliba

Rückfragen & Kontakt:

AK Niederösterreich

Gernot Buchegger MA

Pressesprecher des Präsidenten

057171-21121 bzw. 06648134801

gernot.buchegger @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten