ATV: Anschober: Obergrenze ist 7-Tage-Inzidenz von 200

Gesundheitsminister Rudolf Anschober zieht im exklusiven Interview mit ATV erstmals eine klare Obergrenze ab der der Lockdown österreichweit wieder verschärft werden muss.

Wien (OTS) - Auf die Frage ob die Obergrenze für Neuinfektionen nicht nur in den Bundesländern, sondern auch österreichweit bei einer 7-Tages-Inzidenz bei 200 liegt, sagt Anschober bei „ATV Aktuell: Im Fokus“: „Das gilt für beides. Ab 200 gibt es eine Krisensitzung. Und dann wird es eine Gesamtbewertung geben müssen.“ Und das könne bis zu einem harten Lockdown gehen.

Dass Landeshauptmann Günther Platter ausschließt, Tirol vorübergehend zu isolieren, kann für den Gesundheitsminister nur ein Missverständnis sein: „Er wird gemeint haben, aus heutiger Sicht. Wir haben das gemeinsam paktiert, dass wir bis Sonntag am Abend die Informationen sammeln und dann Entscheidungen treffen. Daran hält sich der Landeshauptmann von Tirol, wie ich ihn kenne, mit Sicherheit.“

Eine Weisung für einen Lockdown in einem Bundesland schließt er nicht aus: „Das Steuerungszentrum in dieser Republik, was die Begrenzung der Pandemie betrifft, ist das Gesundheitsministerium.“

