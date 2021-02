David gegen Goliath: Altbaumieter ziehen gegen 18 Erbmillionäre vor Gericht und gewinnen

In Wien-Favoriten erhalten 2 Altbaumieter über € 17.000 an zu viel bezahlter Miete zurück - Dafür mussten sie bis zum Obersten Gerichtshof

Der Hintergrund:

Die beiden Mieter zahlten für ihre knapp 40 qm große Altbauwohnung in 1100 Wien € 460,00 Miete. Dabei blieb es jedoch nicht: Bereits nach kurzer Zeit wurde die Miete etappenweise auf € 520,00 angehoben. Ungefähr 6 Jahre blieben die Mieter in der Wohnung, bis es ihnen schlicht zu teuer wurde, und sie sich Ende 2017 an den Prozessfinanzierer günstiger wohnen wandten. Eine Entscheidung, die sich ausgezahlt hat.

Das besondere an dem Fall:

Der Vermieter war bereits vor Beginn des Verfahrens verstorben, sodass die Verlassenschaft belangt werden musste. Diese wehrte sich bis zum Obersten Gerichtshof (OGH), und zwischenzeitig erfolgte auch noch die Einantwortung an die Erben. In Summe ein fast 3-stelliger Millionenbetrag – man möchte meinen, dass die Mietrückzahlung dann im Handumdrehen erfolgen sollte. Aber trotz des Millionenerbes blieb eine Zahlung an die Mieter aus. Erst nach anwaltlichen Mahnungen und mehreren Klagen war es im Januar 2021 dann endlich soweit: die Rückzahlung, insgesamt ca. € 17.000, war in voller Höhe gewonnen. Die Mieter sind überglücklich.

Fazit:

Wer einen starken Partner an seiner Seite hat, muss sich als Mieter nicht von "großen" Vermietern oder komplizierten Situationen einschüchtern lassen. Wer seine Miete gerne kostenlos kontrollieren möchte, kann dies in wenigen Sekunden auf www.guenstiger-wohnen.at erledigen.

