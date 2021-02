Huber Holding verjüngt den Aufsichtsrat

Götzis (OTS) - Die Huber Holding AG schließt die Sanierung mit einer Verjüngung des Aufsichtsrats ab. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Karl Michael Millauer sowie Aufsichtsrat Felix Sulzberger scheiden als langgediente Mitglieder nach der gelungenen Sanierung aus dem Gremium aus und übergeben das Zepter in jüngere Hände. Den Vorsitz übernimmt Michael Grahammer. Ergänzt wird der Aufsichtsrat durch zwei neue Mitglieder – Nicolas Stieger, der als Anwalt die juristischen Themen im Gremium abdecken wird und Florian Wassel – Gründer und Gesellschafter der TOWA Digitalagentur - um die Digitalisierung des Unternehmens zu unterstützen. Dem Gremium gehören weiters Robert Hershan als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender sowie Silvia Schwerdtfeger und Yalcin Demirtas als Arbeitnehmervertreter an.



Der Gesellschafter und CEO Robert Ng sowie Vorstand Michael Krauledat begrüßen die Veränderung als richtungsweisenden Schritt für das Unternehmen: „Wir bedanken uns ausdrücklich bei Herrn Millauer und Herrn Sulzberger für die langjährige und wertvolle Unterstützung und Begleitung des Unternehmens auch in schwierigen Phasen. Gleichzeitig freuen wir uns auf die Zusammenarbeit in einer neuen Konstellation, die den aktuellen Herausforderungen Rechnung trägt.“













Huber Holding rejuvenates its Supervisory Board

Huber Holding AG finalizes the restructuring of the group by rejuvenating its Supervisory Board. The Chairman Karl Michael Millauer as well as Felix Sulzberger as a member of the SVB step down from their current position after the successful restructuring of the Group in order to hand over their position to a younger generation. Michael Grahammer will take over the position as Chairman of the Supervisory Board. The committee shall be completed by two new members – Mr Nicolas Stieger who shall cover the legal topics in the committee and Mr Florian Wassel – founder and shareholder of TOWA Digitalagentur – to look after the digitalization of the Group. The present members – Mr Hershan as deputy chairman as well as Silvia Schwerdtfeger and Yalcin Demirtas for the worker’s council complete the committee.



The shareholder and CEO Robert Ng as well as the member of the management board Michael Krauledat appreciate the change: “We would like to express our thanks to Mr Millauer and Mr Sulzberger for the long and precious support of the Group even in difficult times. At the same time we look forward to working in an new constellation that mirrors the challenges of today’s world.”

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gregor Schütze

SCHÜTZE Positionierung

gs @ schuetze.at

+43 664 8541040