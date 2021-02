„Bürgeranwalt“: Hochwasserschutz im Eferdinger Becken – die Probleme beim „Absiedeln“

Am 6. Februar um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 6. Februar 2021, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Hochwasserschutz im Eferdinger Becken – die Probleme beim „Absiedeln“

Das Eferdinger Becken wurde 2002 und 2013 von schweren Hochwasserkatastrophen getroffen. In einem Projekt von Bund, Land und Gemeinden wurden zum Schutz vor zukünftigen Hochwasserereignissen Fördermaßnahmen ausgearbeitet. Während manche Liegenschaften technisch geschützt werden sollen, bleibt vielen nur eine Entschädigung für die freiwillige Absiedelung. Doch einige „Absiedler“ warten seit Jahren auf ein entsprechendes Angebot. Volksanwalt Werner Amon kritisiert das entsprechende Regelwerk.

Nachgefragt: Ist die Geruchsbelästigung durch Hanfpflanzen in Graz Puntigam eingedämmt?

In Graz Puntigam hatten einige Bewohner/innen „die Nase voll“. Die Ursache für den intensiven Geruch, der sich besonders im Sommer durch den Stadtteil zog, fand sich in einer Gärtnerei, in der seit 2018 auf mehr als zwölf Hektar Hanf angepflanzt wird. Wieso lässt die Behörde so eine Geruchsbelästigung zu, haben sich die Anrainer/innen gefragt und 2019 in „Bürgeranwalt“ ihren Unmut kundgetan. Nach der Sendung scheint die Geruchsbelästigung deutlich abgenommen zu haben.

Lebensversicherung mit Kapital und Höchststandsgarantie – warum soll das alles nicht mehr gelten?

Im Zuge eines Hauskaufes schloss Herr S. vor 15 Jahren eine „fondsgebundene“ Lebensversicherung mit Höchststands- und Kapitalgarantie zum Laufzeitende ab. Doch 2019 wurden diesen Zusagen widerrufen. Darf die Versicherung einseitig einen solchen Vertrag kündigen? Dr. Peter Kolba vom Verbraucherschutzverein fordert eine Rückabwicklung dieser Lebensversicherungen und diskutiert darüber mit Dr. Peter Konwitschka, der die Sichtweise des österreichischen Versicherungsverbandes vorträgt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at