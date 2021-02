ORF III am Wochenende: „Wir spielen für Österreich“ zeigt „Le nozze di Figaro“ mit Schuen topaktuell aus der Wiener Staatsoper

Außerdem: Vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend über Bürgerkriege, katholischer Live-Gottesdienst aus „Licht der Völker“-Kapelle

Wien (OTS) - „Wir spielen für Österreich“ heißt es in ORF III Kultur und Information am Wochenende bereits zum 18. Mal, wenn „Erlebnis Bühne“ am Sonntag, dem 7. Februar 2021, aus der Wiener Staatsoper Wolfgang Amadeus Mozarts „Le nozze di Figaro“ präsentiert – unter der musikalischen Leitung von Musikdirektor Philippe Jordan und mit Opernstar Andrè Schuen als Graf Almaviva.

Samstag, 6. Februar

Am Samstag beleuchtet die „zeit.geschichte“ in der von Wolfgang Stickler und Andreas Novak gestalteten Dokumentation „Krisen, Morde, Bürgerkriege“ (20.15 Uhr) die Folgen des Ersten Weltkriegs. Eine Zeit, in der Friedensverträge und Reparationszahlungen die Republik schwer belasten und sich viele Kriegsheimkehrer im neuen Staat nicht mehr zurechtfinden. „Der blutige Februar 1934“ zeigt um 21.10 Uhr die Spaltung der österreichischen Gesellschaft, die in einem Bürgerkrieg gipfelte. Anschließend gibt „Baumeister der Republik“ (22.05 Uhr) Einblick in Leben und Karriere des von 1928 bis zum „Anschluss“ amtierenden Bundespräsidenten Wilhelm Miklas (22.05 Uhr), bevor „Wir kämpften für Spanien – Von Ottakring bis zum Ebro“ (22.55 Uhr) den Abend schließt.

Sonntag, 7. Februar

Im Rahmen des verstärkten ORF-Religionsangebots für gläubige Menschen in Zeiten der Corona-Krise überträgt „ORF III LIVE“ am Sonntag um 10.00 Uhr einen „Katholischen Gottesdienst aus der ‚Licht der Völker‘-Kapelle von Missio Österreich“.

Im Hauptabend präsentiert die von ORF III initiierte Reihe „Wir spielen für Österreich“ ein weiteres Opern-Highlight in „Erlebnis Bühne“. Um 20.15 Uhr wird die Wiederaufnahme von Jean-Pierre Ponnelles Inszenierung von Mozarts „Le nozze di Figaro“ unter der musikalischen Leitung von Philippe Jordan topaktuell aus der Wiener Staatsoper übertragen. Opernstar Andrè Schuen gibt Graf Almaviva, während Federica Lombardi als Gräfin Almaviva und Virginie Verrez als Cherubino zu sehen sind. Zur Einstimmung auf die Oper ist Barbara Rett in den „Kulissengesprächen“ bereits um 20.00 Uhr u. a. mit Philippe Jordan und Andrè Schuen im Gespräch.

