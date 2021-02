Drauradweg in Kärnten ist einer der beliebtesten Radwege in Europa

Unter 70 Nominierten in vier Kategorien ist er der einzige österreichische Radweg, der auf den ersten drei Rängen zu finden ist

Klagenfurt (OTS) - Die Leser des renommierten deutsche Bike&Travel Magazins haben den Drauradweg, der sich größtenteils entlang der Drau durch Kärnten bis an die kroatisch-slowenische Grenze schlängelt, als einen der beliebtesten Flussradwege in Europa ausgewählt. Unter den 70 Nominierten ist er der einzige österreichische Radweg, der es bei einer der vier Kategorien (Genusstouren, Flussradwege, Erlebnistouren, Urlaubsreisen) unter die Top 3 geschafft hat.

Der Drauradweg (R1) verbindet vier Länder - Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien. 510 Kilometer – 222 davon in Kärnten - führt er in mehreren Tagesetappen vom Toblacher Feld in Südtirol bis an die kroatisch-slowenische Grenze bei Varaždin bzw. Legrad. Einheitlich beschildert, bestens ausgebaut (Asphalt, Feinschotterbelag) und inmitten einer abwechslungsreichen Berg-Badeseen-Landschaft. Beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) wird der Drauradweg (Abschnitt Toblach bis Lavamünd) seit 2016 als 5-Sterne-Qualitätsradtour geführt. Was die Kompetenz Kärntens als Radurlaubsland unterstreicht, sind u.a. das kärntenweite Radverleih-System www.kaernten-rent-ebike.at, kompetente Gastgeber, attraktive Packages sowie ein 1400 km langes überregionales Radwegenetz.

„Ich freue mich, dass der Drauradweg europaweit zu den beliebtesten Flussradwegen gewählt wurde. Mit dieser erneuten Auszeichnung wird seine Erfolgsgeschichte europaweit weitergeschrieben. Als Landesrat sehe ich das als klare Bestätigung unseres eingeschlagenen Weges, verstärkt in die Radinfrastruktur unseres Landes und damit in das Raderlebnis unserer Gäste zu investieren. Kärnten ist am Weg zum Radvorzeigeland, die Auszeichnung dazu ist ein weiterer wichtiger Erfolgsschritt“, so Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig.

„Als einziger Radweg außerhalb Deutschland erfährt das Kärntner Leitprodukt am Genussradsektor durch die Top-Bewertungen im Bike Bike&Travel Magazin eine neuerliche Auszeichnung. Die Maßnahmen des Landes Kärnten, der Kärnten Werbung, Osttirol Werbung, der touristischen Regionen und Gemeinden sowie unserer Partner Slowenien und Kroatien in eine weitere Qualitätsoptimierung des 5-Sterne Drauradweges haben sich nachhaltig bezahlt gemacht“, freut sich Kärnten Werbung Chef Christian Kresse.



