Kostelka: Pensionistenverband begrüßt Gratis-Test in Apotheken

Fragen zu mobilen Frisören/Masseuren/Fußpflegern in der „Hühneraugen- und Lockenwickler-Verordnung“ ungeklärt

Wien (OTS) - Pensionistenverbands-Präsident Dr. Peter Kostelka begrüßt die Ankündigung, Gratis-Schnell-Tests auch in Apotheken anzubieten. Der Pensionistenverband war die erste Organisation, die gegen die praxis-untaugliche „Hühneraugen- und Lockenwickler-Verordnung“ der Bundesregierung heftigst protestiert hat.

Kostelka macht in diesem Zusammenhang auf einen weiteren unklaren Umstand aufmerksam: Wie ist mit Kundinnen und Kunden von mobilen Frisörinnen und Frisören, mobilen Masseuren, mobilen Fußpflegerinnen und Fußpflegern umzugehen? Im Gegensatz zu den Dienstleistern sind die älteren Menschen oftmals nicht mehr mobil und können weder in die kilometer-weit entfernte Teststraße und auch nicht selbst in die Apotheke im Nachbarort. „Hier muss es möglich sein, dass die Selbsttests anerkannt werden“, so Kostelka.



