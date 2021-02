EANS-News: RBI schließt Geschäftsjahr trotz Corona mit Gewinn von EUR 804 Mio. ab

Vorläufige Geschäftszahlen 2020

Kernerträge beeinträchtigt durch Zinssenkungen, Lockdown-Maßnahmen sowie die Abwertungen der meisten CEE-Währungen

Rückgang der Verwaltungsaufwendungen um 5% im Jahresvergleich

Kundenkredite in Euro leicht rückläufig, im Wesentlichen durch Währungsabwertungen

Neubildungsquote von 0,68%, Anstieg um 42 BP im Jahresvergleich hauptsächlich durch Stage-2-Wertminderungen

NPE Ratio und NPE Coverage Ratio leicht verbessert auf 1,9% bzw. 61,5%

Harte Kernkapitalquote bei 13,6%, die ursprünglich vorgeschlagene Dividende für 2019 bleibt abgezogen (Effekt von 42 BP), ebenso Dividendenvorschlag für 2020 (20 BP)

* Dividendenvorschlag von EUR 0,48 pro Aktie für 2020, entsprechend der EZB- Empfehlung zu Dividendenausschüttungen

Erfolgsrechnung 1-12/2020 1-12/2019 Verän- Q4/2020 Q3/2020 in EUR Millionen vorläufig derung vorläufig Zinsüberschuss 3.241 3.412 (5,0)% 765 770 Laufendes Ergebnis aus Anteilen an Tochterunternehmen und 41 171 (76,3)% (3) 22 assoziierten Unternehmen Provisionsüberschuss 1.738 1.797 (3,3)% 466 433 Handelsergebnis und Ergebnis aus 94 (17) - (2) 33 Fair-Value-Bewertungen Sonstiges betriebliches 60 78 (23,6)% 9 8 Ergebnis Betriebserträge 5.195 5.475 (5,1)% 1.232 1.273 Verwaltungsaufwendungen (2.949) (3.093) (4,7)% (785) (690) Betriebsergebnis 2.246 2.382 (5,7)% 447 584 Übriges Ergebnis (205) (219) (6,5)% 6 (38) Abgaben und Sonderbelastungen aus (179) (162) 9,9% (6) (7) staatlichen Maßnahmen Wertminderungen auf finanzielle (630) (234) 169,1% (133) (185) Vermögenswerte Ergebnis vor Steuern 1.233 1.767 (30,2)% 314 354 Ergebnis nach Steuern 910 1.365 (33,3)% 230 259 Konzernergebnis 804 1.227 (34,5)% 205 230

31/12/2020 31/12/2019 Verän-derung Bilanz in EUR Millionen vorläufig Forderungen an Kunden 90.671 91.204 (0,6)% Verbindlichkeiten 102.112 96.214 6,1% gegenüber Kunden Bilanzsumme 165.959 152.200 9,0% Risikogewichtete Aktiva 78.864 77.966 1,2% (RWA gesamt)

Kennzahlen 31/12/2020 31/12/2019 Verän-derung vorläufig NPE Ratio 1,9% 2,1% (0,2)PP NPE Coverage Ratio 61,5% 61,0% 0,5PP Harte Kernkapitalquote 13,6% 13,9% (0,3)PP Eigenmittelquote 18,3% 17,9% 0,5PP

Kennzahlen 1-12/2020 1-12/2019 Verän-derung Q4/2020 Q3/2020 vorläufig vorläufig Nettozinsspanne (durchschnittliche 2,15% 2,44% (0,29)PP 1,97% 2,00% zinstragende Aktiva) Cost/Income Ratio 56,8% 56,5% 0,3PP 63,7% 54,2% Neubildungsquote (durchschnittl. 0,68% 0,26% 0,42PP 0,58% 0,79% Forderungen an Kunden) Konzern-Return-on- 6,4% 11,0% (4,5)PP 6,6% 7,5% Equity Ergebnis je Aktie 2,22 3,54 (37,4)% 0,55 0,64 in EUR Dividendenvorschlag 0,48 - - - - je Aktie in EUR

Unter Berücksichtigung der EZB-Empfehlung zu Dividendenzahlungen hat der Vorstand der RBI beschlossen, der Hauptversammlung (geplant für 22. April 2021) die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,48 je Aktie vorzuschlagen. Der Vorstand behält sich vor, eine mögliche zusätzliche Dividendenausschüttung in Erwägung zu ziehen, sobald die Empfehlung der EZB aufgehoben ist.

Die Zahlen wurden noch nicht von den Wirtschaftsprüfern bestätigt. Der vollständige RBI-Geschäftsbericht 2020 einschließlich sonstiger Details über das abgelaufene Geschäftsjahr und des Ausblicks werden am 17. März 2021 veröffentlicht.

