Iranische Terrorbotschaft in Wien schließen!

STOP THE BOMB fordert nach Verurteilung von Wiener Botschaftssekretär Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Irans Terrorregime

Es ist höchste Zeit, die iranische Terrorbotschaft zu schließen. Warum sollte Österreich diplomatische Beziehungen zu einem Regime aufrechterhalten, das seine Vertretung und sein Personal in Wien nutzt, um Terroranschläge in Europa durchzuführen? Stephan Grigat, STOP THE BOMB

Wien (OTS) - Soeben wurde von einem Gericht in Antwerpen der zuvor an der iranischen Botschaft in Wien akkreditierte Assadolah Assadi zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er einen Terroranschlag auf Tausende iranische Oppositionelle in Paris geplant hatte. In einer ersten Reaktion fordert Stephan Grigat, der wissenschaftliche Direktor von STOP THE BOMB: "Es ist höchste Zeit, die iranische Terrorbotschaft zu schließen. Warum sollte Österreich diplomatische Beziehungen zu einem Regime aufrechterhalten, das seine Vertretung und sein Personal in Wien nutzt, um Terroranschläge in Europa durchzuführen?"

Rückfragen & Kontakt:

STOP THE BOMB

+43 660 7073600

info @ stopthebomb.net

www.stopthebomb.net