Online-Kursstart an den Wiener Volkshochschulen

Am 8. Februar 2021 startet die VHS mit Online-Kursen in das Frühjahrssemester und bietet über 2.000 Möglichkeiten, sich weiterzubilden und Erfolge zu leben

Wien (OTS) - „Corona hat einschneidende Veränderungen für uns alle bedeutet. Aber jetzt ist wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern die neue Situation auch als Chance zu begreifen. Egal, ob jemand vor einer beruflichen Veränderung steht, neue Talente an sich entdecken möchte oder einfach etwas lernen will, das Spaß macht. Unsere Online-Kurse bieten die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen und die ganz persönlichen, kleinen oder großen Lernerfolge zu feiern“, so Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Über 2.000 Online-Angebote laden dazu ein, Neues auszuprobieren, Hobbys zu verfolgen und die eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Die Programmpalette ist breit gefächert: Wer eine neue Sprache lernen möchte, ist an der VHS genau richtig. Ob Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch oder Griechisch – an der größten Sprachschule Wiens wird online vielsprachig parliert. Auch Fitness wird großgeschrieben, denn gerade in Zeiten von vermehrtem Homeoffice ist Bewegungsmangel für viele Menschen ein Thema. Von Wirbelsäulengymnastik über Yoga bis hin zu Ballett oder Fitboxen gibt es ein buntes Programm an Gesundheits- und Bewegungskursen, die gut für Körper und Seele sind. Wer jetzt Zeit hat, seine künstlerische Ader zu entdecken, ein Musikinstrument lernen oder sich mit Fotografie auseinandersetzen möchte, wird an der VHS ebenso fündig wie alle, die ihre Rhetorikkünste verbessern oder Buchhaltung lernen wollen.

Digitale Bildung unabhängig vom Einkommen mit dem VHS Digitalvorteil

Damit der Online-Kursbesuch auch unabhängig vom Einkommen möglich ist, bieten die Wiener Volkshochschulen im Rahmen einer Kooperation mit A1 den VHS Digitalvorteil: „Digitalisierung und Bildung gehen Hand in Hand. Corona hat verdeutlicht, welche Chancen in der virtuellen Wissensvermittlung liegen. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass viele Menschen davon ausgeschlossen sind, die einerseits nicht über das Know-how verfügen oder andererseits sich nicht die nötige Ausstattung leisten können. Ab dem Frühjahrssemester 2021 stellen wir Laptops und in Kooperation mit A1 mobiles Internet so günstig zu Verfügung, um den Online-Kursbesuch an der VHS unabhängig vom Einkommen zu ermöglichen“, so Herbert Schweiger. In der ersten Ausbaustufe der Kooperation stellen die Wiener Volkshochschulen hundert Laptops sowie Internet-Pakete von A1, vorerst für Personen, die einen Bildungsabschluss an der VHS absolvieren möchten, zur Verfügung. Wer sich selbst keine Ausstattung leisten kann, erhält ein Leihgerät in Kombination mit 5 GB Datenvolumen um nur 20 Euro pro Monat.

Abschluss an der VHS nachholen und beruflich weiterkommen

Ein Bildungsabschluss öffnet die Türen zu einem neuen Job und erweitert die beruflichen Perspektiven. Das ist gerade in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit besonders wichtig. Die Wiener Volkshochschulen bieten die Möglichkeit, Bildungsabschlüsse nachzuholen und damit neu durchzustarten. Die kostenlosen Kurse zum erwachsenengerechten Pflichtschulabschluss sind der erste Schritt zur Lehre. Wer studieren möchte, kann das mit der Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung auch ohne Matura tun. Für die kostengünstigen Lehrgänge können die AK-Bildungsgutscheine eingelöst werden und auch der WAFF bietet Förderungen an. Für Infos zur Anmeldung einfach unter +43 1 893 00 83 oder info @ vhs.at melden.

Das Online-Angebot wird kontinuierlich ausgebaut. Weitere Informationen und das gesamte Kursprogramm gibt es unter www.vhs.at.





Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Nadja Pospisil



Mediensprecherin



Wiener Volkshochschulen



Tel.: 01/89 174-100 105



Mobil: 0699 189 177 58



E-Mail: nadja.pospisil @ vhs.at