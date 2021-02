Sidl: EU-Plan läutet neue Ära im Kampf gegen den Krebs ein

Weltkrebstag: 1,4 Millionen Tote pro Jahr sind Auftrag für konsequente EU-Strategie im Kampf gegen den Krebs

Wien (OTS/SK) - Zum morgigen Weltkrebstag präsentiert die EU-Kommission heute einen Plan zur Bekämpfung von Krebserkrankungen. SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl arbeitet im Sonderausschuss zur Krebsbekämpfung des EU-Parlaments und sagt: „Die Präsentation des EU-Plans gegen den Krebs muss den Beginn einer neuen Ära in der Krebsprävention und -behandlung markieren. In unserem Familien- oder Bekanntenkreis kennen wir leider alle Menschen, die an Krebs gestorben sind. Die Zahl der Erkrankten steigt, alleine in Österreich sind es über 40.000 Fälle pro Jahr. In Europa sterben jedes Jahr 1,4 Millionen Menschen an der heimtückischen Krankheit. Aber mit vereinten Kräften kann Europa den Kampf gegen den Krebs gewinnen.“ ****

Mit der neuen EU-Strategie, die von zehn Leitinitiativen getragen wird, sollen unsere Bemühungen für Krebsprävention, -erkennung und -behandlung gebündelt und verbessert werden, so Sidl. „Die EU kann vor allem in den Bereichen der Forschungs- und Umweltpolitik ansetzen. Milliardeninvestments aus dem Corona-Wiederaufbau und für die EU-Programme der kommenden Jahre müssen in die Stärkung unserer öffentlichen Gesundheitssysteme und in die medizinische Spitzenforschung fließen. Und durch strenge EU-Umweltauflagen können wir den Einsatz von schädlichen Chemikalien einschränken.

Weiters braucht es eine europäische Kraftanstrengung für die Entwicklung echter ökologischer Alternativen zu herkömmlichen Pestiziden, die leider noch immer viel zu intensiv eingesetzt werden. Denn alles was wir an Giften in die Natur ausbringen wird sich letztlich auch in unserem Körper wiederfinden und Krankheiten auslösen. Deshalb braucht es einen ganzheitlichen Ansatz, um den Krebs mit vereinten Kräften zu besiegen.“ (Schluss) ls



