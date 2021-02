Studie: The Cambridge Institute ist beste Sprachschule Österreichs

Das Österreichische INDUSTRIEMAGAZIN befragte 600 Personalverantwortliche und Seminarteilnehmer zur Qualität von 94 Fortbildungsanbietern.

Wien (OTS) - The Cambridge Institute führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Fremdsprachen an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 300 Personalentscheider sowie 300 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt.

Das "Cambridge Learning System" konnte sich dabei in der Kategorie "Bekanntheit" knapp und in der Kategorie "Qualitätserfahrung" deutlich vor den Mitbewerbern im Bereich Fremdsprachenfortbildung durchsetzen. "Dass wir, wie übrigens schon im Vorjahr, heuer erneut den ersten Platz belegen, zeigt uns, dass wir mit unserem Servicegedanken 'always go the extra mile' am richtigen Weg sind", sagt Florian Karnutsch, Geschäftsführer des Cambridge Institute.

Im Rahmen einer groß angelegten Marktstudie wurde neben Qualitätsparametern der einzelnen Anbieter auch erhoben, wie die digitalen Angebote der durch die Coronapandemie erzwungenen Fernlehrkurse von Personalentscheidern angenommen wird. Welche Auswirkungen auf das Bildungsangebot die durch die Digitalisierung deutlich gesunkenen Eintrittshürden ergeben, war ebenso Gegenstand der Untersuchung.

Ausgewählte Details aus der Studie sowie das vollständige Ranking der besten Seminaranbieter finden Sie hier: https://industriemagazin.at/ranking/seminar-anbieter

