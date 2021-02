Seminaranbieter: WU Executive Academy ist Sieger in der Kategorie Führung- und Strategie

Das Österreichische INDUSTRIEMAGAZIN befragte 600 Personalverantwortliche und Seminarteilnehmer zur Qualität von 94 Fortbildungsanbietern.

Wien (OTS) - Die WU Executive Academy führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Führung und Strategie an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 300 Personalentscheider sowie 300 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt.

Die Seminar- und Fortbildungsangebote der Wirtschaftsuniversität Wien, WU Executive Academy setzten sich dabei in der Kategorie "Bekanntheit" deutlich - und in der Kategorie "Qualitätserfahrung" knapp - vor dem Hernstein Institut für Management und Leadership als Branchenprimus in der Führungs- und Strategiefortbildung durch. „Wir freuen uns über die Bestätigung unserer Arbeit. In Zeiten, in denen die Wogen oft hoch gehen, sind Führungsqualitäten und zukunftsfähige Strategien umso nötiger. Unternehmen dabei zu begleiten, die Kompassnadel genauer auszurichten, ist unser Ziel" sagt Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy.

Im Rahmen einer groß angelegten Marktstudie wurde neben Qualitätsparametern der einzelnen Anbieter auch erhoben, wie der pandemiebedingte digitale Wandel der beruflichen Fortbildung von Personalentscheidern angenommen wird. Welche Auswirkungen auf das Bildungsangebot sich durch die mit der Digitalisierung deutlich gesunkenen Eintrittshürden ergeben, war ebenso Gegenstand der Untersuchung.

Ausgewählte Details aus der Studie sowie das vollständige Ranking der besten Seminaranbieter finden Sie hier: https://industriemagazin.at/ranking/seminar-anbieter

