Flimmit im Februar: Humorige Filmklassiker mit Peter Alexander und Hans Moser

Außerdem: alle bisherigen „Starmania“-Final-Shows

Wien (OTS) - Flimmit (www.flimmit.at) lässt ab 6. Februar 2021 ein Feuerwerk an Kultfilmen los und bringt die Publikumslieblinge Peter Alexander und Hans Moser zurück in die Wohnzimmer. Ein Wiedersehen gibt es auch mit dem Castingshow-Klassiker „Starmania“: Flimmit zeigt ab 11. Februar die großen Final-Shows der vergangenen vier Staffeln u. a. mit den Musikstars Tom Neuwirth (Conchita Wurst) und Christina Stürmer und bietet so die perfekte Einstimmung auf die neue, fünfte Staffel, die Ende Februar im ORF startet.

Kultiges vom Großmeister Peter Alexander

Schauspieler, Sänger, Entertainer – Peter Alexander war ein wahrer Gigant der Showbranche. Mit 50 Filmen, 40 TV-Shows und 600 Gastauftritten sowie zahlreichen Theaterrollen und rund 120 Platten hinterlässt der Allround-Künstler ein beeindruckendes Lebenswerk, das seinesgleichen sucht. Über Jahrzehnte spielte er sich mit seinen vielen Talenten in die Herzen eines Millionenpublikums: mit Chansons, Wiener Liedern, Operettenmelodien, Gags und Parodien. Zum heurigen zehnten Todestag zeigt Flimmit ab 6. Februar ein buntes Potpourri 13 kultiger Klassiker wie „Kriminaltango“, „So ein Millionär hat’s schwer“ und im humorigen Duo mit Gunther Philipp alle Teile der Graf-Bobby-Filmreihe.

Ein famoser Hans Moser im Flimmit-Schwerpunkt

Johann Julier alias Hans Moser war ein begnadeter Schauspieler, legendärer Wienerlieder-Interpret, Komiker und Filmstar, der sein Publikum in mehr als 140 Filmen begeistern konnte wie kaum ein anderer. In seiner Paraderolle als liebenswürdiger und geiziger Grantler mit Herz stand er auf den Brettern, die für ihn die Welt bedeuteten. Flimmit widmet der Schauspiellegende ab 6. Februar einen ausführlichen Programmschwerpunkt und zeigt 28 seiner berühmtesten Filme, darunter „Hallo Dienstmann“, „Ober, zahlen!“, „Der Hofrat Geiger“ und „Vier Mädels aus der Wachau“.

„Starmania“-Revival auf Flimmit

Nach zwölf Jahren Pause kehrt das erfolgreiche ORF-Format „Starmania“ am 26. Februar 2021 auf die TV-Bildschirme zurück. Mit dem Comeback der legendären ORF-1-Castingshow kehrt auch ein vertrautes Gesicht auf die „Starmania“-Bühne zurück: Arabella Kiesbauer – seit Beginn fester Bestandteil des Kultformats, das sie von 2002 bis 2009 vier Staffeln lang moderierte – präsentiert auch „Starmania 21“ und sucht gemeinsam mit der TV-Nation in zehn Ausgaben Österreichs Popstar des Jahres. Flimmit liefert die ideale Einstimmung auf den großen Frühjahrsevent und präsentiert ab 11. Februar 2021 in den Final-Shows der ersten vier Staffeln ein Wiedersehen mit den Gewinnern Michi Tschuggnall, Verena Pötzl, Nadine Beiler und Oliver Wimmer sowie den beiden legendären Zweitplatzierten und heutigen Austro-Stars Tom Neuwirth (Conchita Wurst) und Christina Stürmer.

Welcher Grundstein für eine erfolgreiche Musikkarriere mit einer Castingshow-Teilnahme gelegt werden kann, zeigen darüber hinaus die Dokumentationen „Conchita – Unstoppable“ und „Conchita – Queen of Austria“, die ebenfalls auf Flimmit abrufbar sind.

