„Silvia kocht“: Steiermark-Woche mit 4-Hauben-Koch Richard Rauch

Von 8. bis 12. Februar in ORF 2

Wien (OTS) - Erdäpfel-Buttermilchsuppe, vegetarisches Käferbohnenchili, Heringssalat à la Nauschnegg und Kürbiskern-Apfel-Torte – von Montag, dem 8., bis Freitag, den 12. Februar 2021, dreht sich bei „Silvia kocht“ jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 alles um die Steiermark, wenn Silvia Schneider gemeinsam mit Richard Rauch den Kochlöffel schwingt. Gemeinsam mit seiner Schwester erschafft der Gastronom in ihrem mehr als 120 Jahre alten Wirtshaus eine eigene „kulinarische Welt“ und versteht es, Gourmets durch raffinierte Kreationen zu verblüffen oder mit klassischen Wirtshausgerichten Erinnerungen an alte Traditionen zu erinnern. Mit vier Hauben ausgezeichnet, bringt Richard Rauch Gerichte auf den Tisch, die alles, nur nicht alltäglich sind. Inspiration dazu holt sich der Spitzenkoch aus der Natur, so können in seinem eigenen Gewächshaus Tomaten, Chilipflanzen, Beeren und Salate in aller Ruhe heranreifen. Am Freitag ist Silvia Schneider „unterwegs in der Südsteiermark“.

Die Rezepte der Steiermark-Woche:

Montag, 8. Februar: Erdäpfel-Buttermilchsuppe mit Petersilie und Steirakasbrot; Steirisches Wurzelfleisch vom Saubackerl mit Kren und Erdäpfeln

Dienstag, 9. Februar: Vegetarisches Käferbohnenchili mit Zucchini und Chili-Joghurt; Stroganoff vom Rehbock mit Rote-Rüben-Spätzle Mittwoch, 10. Februar: Grammelknödel mit Kürbiskern-Krautsalat; Kürbiskern-Apfeltorte mit Heurahm und Heukracherl

Donnerstag 11. Februar: Gebackene Ziegenfrischkäsetascherl mit Rote-Rüben-Himbeer-Salat; Kräutergemüse-Eintopf mit sanft gegartem Saibling

Freitag, 12. Februar: „Silvia kocht – unterwegs in der Südsteiermark“: Silvia Schneider ist in dieser Folge in der Südsteiermark zu Gast. Ihr erster Weg führt die Moderatorin nach Leutschach zu einem Kernöl-Produzenten, der ihr an einer über 100 Jahre alten Ölpresse demonstriert, wie mühevoll die Kernölgewinnung in der Vergangenheit war. Danach geht es weiter nach Leibnitz. Dort trifft Silvia Schneider Küchenchef Stefan Nauschnegg bei den Vorbereitungen für den Heringsschmaus in seinem Restaurant . Gemeinsam bereiten die beiden außerdem Miesmuscheln in Weißweinsauce und Heringssalat zu. Die Aufzeichnungen zu dieser Folge fanden vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Österreich statt.

