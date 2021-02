Barbara Stöckl im Gespräch mit Thomas Schäfer-Elmayer, Katharina Straßer, Claudia Riegler und Marcel Chahrour

In „Stöckl.“ am 4. Februar um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 4. Februar 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 Tanz-und Benimmlehrer Thomas Schäfer-Elmayer, Schauspielerin und Sängerin Katharina Straßer, Snowboarderin Claudia Riegler und Medizinhistoriker Marcel Chahrour zu Gast bei Barbara Stöckl:

An seinem 75. Geburtstag zeigt Thomas Schäfer-Elmayer im Gespräch mit Barbara Stöckl bisher noch unbekannte Seiten. So erinnert sich der „Benimm-Papst“, dass er einst auf der Skipiste ausnahmsweise auf seine guten Manieren vergaß, und gibt Einblick in sein großes Wissen über Wald und Tiere. Der in Vorarlberg aufgewachsene Tanzschulbesitzer könne Vögel zum Teil an ihrer Stimme erkennen: „Ich kann zwar eine Kohlmeise nicht von einer Blaumeise unterscheiden, aber dafür zum Beispiel einen Distelfink von einem Grünfink.“

Auch Katharina Straßer ist derzeit viel im Wald unterwegs. Die Schauspielerin, die am Freitag, dem 5. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 1 in der ORF-Stadtkomödie „Curling für Eisenstadt“ zu sehen sein wird, hat seit dem ersten Lockdown den Sport für sich entdeckt. Mit Fotos und Videos in den sozialen Medien möchte sie auch andere dazu motivieren: „Wer schaut sich schon gern immer diese Supermodels an, die irgendwelche Übungen machen? Ich krieg da immer die Krise“, so die Sängerin, „daher finde ich es ganz wichtig, dass da auch mal eine Frau steht wie ich, die einen normalen Körper hat.“

Die Snowboarderin Claudia Riegler scheint körperlich gesegnet zu sein, es war aber auch ein mentaler Kraftakt, dass sie mit 47 Jahren kürzlich in Bad Gastein die Schnellste war. Zur ältesten Weltcupsiegerin aller Zeiten krönte sich die Salzburgerin nämlich nur 24 Stunden nach einem schweren Sturz. Wie sie das scheinbar Unmögliche geschafft hat, erzählt die ausgebildete Neuromentaltrainerin im ORF-Nighttalk „Stöckl.“.

Marcel Chahrour, der sich als Medizinhistoriker auch mit der Geschichte des Impfens beschäftigt, erklärt, wie der Blick zurück gerade in der aktuellen Phase hilfreich sein kann. Der Niederösterreicher mit syrischen Wurzeln ist auch Museumspädagoge und kuratiert die diesjährige Ausstellung „Sehnsucht Ferne“ auf der Schallaburg.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at