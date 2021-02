Rotes Kreuz: Stopp Corona-App warnt in der EU jetzt grenzüberschreitend

Neue Version ab sofort in den Stores verfügbar

Wien (OTS) - Die Stopp Corona-App wirkt jetzt grenzüberschreitend, möglich macht das ein Update, das ab sofort in den App-Stores verfügbar ist. Dadurch können Nutzerinnen und Nutzer der Stopp Corona-App Kontakte aus 11 weiteren EU-Staaten über eine Covid-Erkrankung warnen oder selbst gewarnt werden. Wie die Stopp Corona-App sind mittlerweile fast die Hälfte aller Tracing Apps in der EU interoperabel und können untereinander Warnungen austauschen. Aktuell steht die Stopp Corona-App bei mehr als 1.360.000 Downloads.

Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Die Stopp Corona-App ist für Österreich eine wichtige Unterstützung des Kontaktpersonenmanagements. Je mehr Menschen mitmachen, desto höher die Wirksamkeit. Gerade jetzt, nach den Weiterentwicklungen der App: jetzt mitmachen und die App herunterladen. Und wir leisten mit diesem kleinen Schritt einen großen Beitrag für den Schutz von uns selbst und der gesamten Gesellschaft. Und damit einen wichtigen Beitrag für die Begrenzung der Pandemie.”

„Die Stopp Corona-App wirkt. Über 10.000 Nutzerinnen und Nutzer konnten über die App bereits ihre Kontakte warnen und damit zahlreiche Infektionsketten unterbrechen. Gerade jetzt macht es Sinn, Tracing Apps als digitales Gegenmittel gegen die Ausbreitung des Virus zu nutzen“, sagt Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Österreichischen Roten Kreuzes. Das Update ist damit ein wichtiger Schritt für alle, die derzeit beruflich ins EU-Ausland reisen müssen und künftig, wenn grenzüberschreitender Tourismus wieder möglich sein wird.

Grünes Licht der EU-Kommission

Die Interoperabilität fast aller Tracing Apps in der EU ist geplant und erfolgt in mehreren Ausbauschritten nach Freigabe der EU-Kommission. Österreich ist jetzt an der Reihe. Damit können die Warnapps aus insgesamt 12 EU-Staaten bereits miteinander kommunizieren, darunter etwa die deutsche „Corona-Warn-App“, die italienische „Immuni“ App und die finnische „Koronavilkku“ App.

Sichere Nutzung bei hohem Datenschutz

Das Update erfolgt je nach persönlichen Nutzereinstellungen mit wenigen Klicks im Appstore oder automatisch im Hintergrund. Für die Userinnen und User der Stopp Corona-App kommt es zu keinen Änderungen in der Funktionsweise. Der hohe Datenschutz bleibt auch bei der grenzüberschreitenden Nutzung gewahrt. Es werden keine personenbezogenen Daten, sondern nur automatisch generierte Schlüssel, die keine Rückschlüsse auf die Person zulassen, ausgetauscht.

Zusätzliche Weiterentwicklungen der Stopp Corona-App sind geplant, mit dem Update wird auch die Nutzerfreundlichkeit verbessert. So gibt es jetzt einen eigenen Button, um einen Verdachtsfall zu melden.

