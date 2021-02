OÖ Apothekerkammer fordert Kostenübernahme für Antigen-Schnelltests auch in öffentlichen Apotheken

Linz (OTS) - Die oberösterreichischen Apotheken haben sich in der Krise als verlässliche und niederschwellige Gesundheitseinrichtung für alle bewährt. Deshalb fordert die OÖ Apothekerkammer vom Bund die Kostenübernahme für Covid-19 Antigen-Schnelltests auch in den öffentlichen Apotheken Oberösterreichs.

Die Landesgeschäftsstelle OÖ der Österreichischen Apothekerkammer begrüßt die von der Bundesregierung bekannt gegebenen vorsichtigen Öffnungsschritte in Richtung einer Normalisierung des Alltags der OÖ Bevölkerung.

Diese Öffnungsschritte sind vom Gesetzgeber nur unter Einhaltung bestimmter neuer Regeln vorgesehen, wie zum Beispiel die Vorlage eines negativen Antigen-Tests bei der Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen (Frisörbesuche, Massagen usw.).

Vizepräsidentin Mag.pharm. Monika Aichberger erklärt, dass durch den niederschwelligen Zugang zu öffentlichen Apotheken diese prädestiniert sind, Antigentests für die breite Bevölkerung durchzuführen. Die Kosten dafür müssen aber vom Bund übernommen werden.

In den vergangenen Wochen haben rund 60 oberösterreichische Apotheken bereits bewiesen, dass sie diese Leistung für ihre Kundinnen und Kunden anbieten können.

„Alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher müssen die Möglichkeit haben, Antigentests auch in Apotheken kostenlos zu erhalten. Deshalb ist es nur logisch, dass der Bund auch die Kosten für die Testungen in den öffentlichen Apotheken übernimmt“, so Präsident Mag.pharm. Thomas Veitschegger.

Die OÖ Apothekerkammer fordert die Bundesregierung auf, bewährte Strukturen zu nutzen und so der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, ihre Alltagstätigkeiten und auch sozialen Verpflichtungen im Rahmen der neuen Regelungen sicher erledigen zu können.

