Schlüsseldienst Wien 1070

Wien (OTS) - Der Aufsperrdienst 1070 Wien bietet fachkundige Türöffnungen aus fähiger Hand. Das Unternehmen verfügt über mehr als dreiundvierzig Jahre Berufserfahrung. Die engagierten Fachkräfte bedienen sich moderner Ausrüstung und werden regelmäßig auf den Umgang mit neuen Schlosskonzepten eingestimmt. Zum Festpreis von 95 Euro öffnen die Experten Ihre Tür. Die Öffnung verriegelter Türen ist indes für den Festpreis von 190 Euro buchbar. Es fällt keine Anfahrtspauschale an.

Neben routinierten Türöffnungen bietet Ihnen der Schlüsseldienst 1070 Wien auch an, Ihr Tür- oder anderweitig verwendbares Vorhängeschloss auszuwechseln und zu montieren. Auf Wunsch erhalten Sie eine umfassende Sicherheitsberatung. Schlosswechsel sind standardmäßig in den Varianten Basic für 99 Euro, Smart für 199 Euro und Plus für 289 Euro möglich. Bei Sonderwünschen wird Ihnen gerne geholfen. Die Installation eines neuen Schlosses durch den Aufsperrdienst 1070 Wien dauert oft nicht länger als eine halbe Stunde.

Ob Sie Reparaturen, Schlosswechsel oder eine rasche Notöffnung benötigen, der Aufsperrdienst 1070 Wien ist in ständiger Rufbereitschaft. Wenn Sie den Schlüsseldienst 1070 Wien abends, nachts, an Feiertagen oder am Wochenende beauftragen, fallen keine zusätzlichen Kosten an. Der Auftragsort muss sich lediglich im Stadtgebiet von Wien befinden.

