Können Sie die Quoten beim Spielen von Spielautomaten zu Ihren Gunsten verändern oder basiert alles auf Glück? (FOTO)

Wien (ots) - Glücksspiel ist seit Hunderten von Jahren der bevorzugte Zeitvertreib von vielen Menschen auf der ganzen Welt. Viele Casinospiele haben ein Element der Geschicklichkeit, was sie beliebt macht, da dies bedeutet, dass es eine potenziell erhöhte Gewinnchance gibt. Ein Spiel jedoch, bei dem es nicht auf Geschicklichkeit ankommt, sind Slot-Spiele. Eine der größten Fragen, die häufig gestellt wird, ist: Kann man die Gewinnchancen beim Spielen von Spielautomaten zu seinen Gunsten verändern oder ist alles Glückssache?

Bei der gigantischen Auswahl von Spielautomaten, insbesondere bei denen online, lohnt es sich, vorher zu wissen, ob Sie mit einem Element der Geschicklichkeit, des Glücks oder einem bisschen von beidem spielen. Der Hausvorteil bei Spielautomaten liegt in der Regel bei etwa 8-10 %, kann aber auch bis zu 17 % betragen. Das Problem ist, dass der Hausvorteil auf Spielerebene schwer zu berechnen ist und nur auf lange Sicht gesehen werden kann. Wenn ein Spielautomat beispielsweise einen Hausvorteil von 10 % hat, bedeutet dies, dass bei einem Spiel, bei dem etwa 1000 Euro an Einsätzen zu erwarten sind, das Casino 100 Euro davon erhält und die anderen 900 Euro schließlich in die Hände vieler verschiedener Spieler gelangen.

Eine andere Sache, die man bedenken sollte, ist, dass sich ein Slot-Spiel rund 600 - 700 Mal pro Stunde drehen kann, sodass Sie bei diesem Hausvorteil ohne Strategie und nur mit dem Zufall wahrscheinlich eine Menge Geld verlieren werden.

Ein häufiger Fehler, den viele Leute machen, bevor sie ein Slot-Spiel spielen, ist einfach ein zufälliges Game auszuwählen, es mit Geld zu füttern und zu spielen. Jedes Slot-Spiel hat viele Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens und was noch wichtiger ist, des Verlierens bestimmen. Zwei dieser Faktoren sind der Payback-Prozentsatz und die Trefferhäufigkeit.

Der Payback-Prozentsatz ist ähnlich wie beim Payback Shopping der Geldbetrag, den Sie gewinnen, also ein Prozentsatz vom Gesamtbetrag der Einsätze aller Spieler, wenn Sie gewinnen. Die Trefferhäufigkeit ist der Prozentsatz, der bestimmt, wie oft ein Spiel die Symbole so anordnet, dass Sie gewinnen können. Wenn Sie diese beiden Faktoren kennen, können Sie ein Spiel wählen, das Ihnen wahrscheinlich nicht Ihr ganzes Geld abnimmt, wenn Sie klug spielen.

Etwas, das jeder Spieler wissen sollte, ist, dass es keine Maschine oder kein Spiel gibt, bei dem ein Gewinn fällig ist, und auch das Spielen über einen längeren Zeitraum hinweg garantiert keinen Gewinn. Das liegt daran, dass jedes Automatenspiel eine Zufallszahlengenerierung verwendet, die Hunderttausende von Zahlen pro Sekunde berechnet, die alle mit bestimmten Symbolen verbunden sind.

Zwei weitere Faktoren, die den Rückzahlungsprozentsatz und die Trefferhäufigkeit eines Spielautomaten beeinflussen, sind die Auszahlungstabellen und Gewinnkombinationen. Die Auszahlungstabellen des Spielautomaten beziehen sich auf die Erhöhung oder Verringerung des Auszahlungsprozentsatzes basierend auf dem Nennwert, den Sie beim Spielen verwenden.

Normalerweise hat ein 5EUR-Einsatz einen höheren Auszahlungsprozentsatz als ein 1EUR-Einsatz. Der Betrag, den Sie setzen, wirkt sich jedoch nicht nur auf den Payback-Prozentsatz aus, sondern auch auf die Trefferhäufigkeit von Gewinnkombinationen, und diese haben an sich einen ganz anderen Satz statistischer Wahrscheinlichkeiten. Aus diesem Grund ist es wichtig, an dieser Stelle zu erkennen, dass es keine Strategie oder Möglichkeit gibt, die Gewinnchancen beim Spielen von Slots zu verbessern.

Das bedeutet, dass jede einzelne Drehung völlig unabhängig von der letzten und völlig zufällig ist. Mit anderen Worten: Sie könnten den ganzen Abend lang eine Pechsträhne haben, und es gibt keine Garantie, dass Sie gewinnen. Dies zu verstehen ist wichtig, wenn Sie weniger Geld verlieren möchten.

Zufallszahlengeneratoren (RNGs) sind der Herzschlag der Online-Glücksspielindustrie. Ohne sie wäre die Fairness in Online-Casinos unmöglich. An physischen Veranstaltungsorten mischen die Dealer die Karten. Sie tun dies entweder, indem sie mit bis zu acht Decks vorgemischte Spielkarten oder indem sie nach jeder Hand ein einzelnes Deck verwenden. In RNG-Casinos garantiert eine mathematische Formel, dass jedes Rad, das sich dreht, jeder Würfel, der geworfen wird, und jede Karte, die ausgeteilt wird, völlig zufällig ist. Casinoseiten können nur dann eine Betriebslizenz erhalten, wenn sie den RNG-Test durch unabhängige Aufsichtsbehörden bestehen. Alle heutigen Online-Casinospiele verwenden RNGs, um das Glückselement ihrer Spiele zu liefern. Der RNG arbeitet im Tandem mit der Casino-Software, um faire Ergebnisse zu erzielen. Es sind komplexe Algorithmen, die garantieren, dass die Online-Casino-Spiele so zufällig sind, wie es Programme sein können. Und sie werden immer so sein, solange es Vorschriften gibt. Für viele Menschen sind RNGs großartig, um Spiele spannend und unvorhersehbar zu halten. Sie sind ein wesentlicher Teil des Gameplays in den meisten modernen Spielen, die man überall finden kann, nicht nur in Casinos.

Wenn es um den Zufall und das Unerklärliche geht, findet man natürlich viele Mythen oder Glaubenssätze, die versuchen, rationale Argumente auf das Chaos anzuwenden, aber allgemein kann man sagen, dass es wahrscheinlich keine Möglichkeit gibt, ein Online-Slot-Spiel so zu beeinflussen, dass es zu Ihren Gunsten ausgeht. Die Mechanik mag bei physischen Spielautomaten anders sein, aber die Gewinnchancen werden immer noch von einem RNG diktiert. Natürlich können Sie strategischer vorgehen, wenn Sie an bestimmten Automaten in einem physischen Casino spielen.

