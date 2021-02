Tägliches ePaper in neuer App: „der Grazer” ist jetzt auch digitale Tageszeitung

Der Großraum Graz ist der Lebensmittelpunkt für rund eine halbe Million Menschen. Sie alle möchten über das aktuelle Geschehen, die Politik und Projekte in ihrer Stadt auf dem Laufenden gehalten werden – möchten Verkehrs- und Baustelleninfos, die ihnen den Weg in die Arbeit erleichtern, möchten Tipps zu Neueröffnungen in Gastronomie und Handel, die sie testen können, möchten auf Veranstaltungsfotos nicht nur Prominente, sondern auch ihre Freunde und Nachbarn sehen”

Verena Leitold, Redaktionsleiterin ePaper & Online

