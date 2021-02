Die P.M.A. Modehandels GmbH stellt aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Situation Konkursantrag

13 Pimkie Stores in Österreich betroffen, Onlinehandel wird weitergeführt, Schwestergesellschaften nicht betroffen

Wien (OTS) - Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage, die durch die COVID-19-Pandemie sowie die stetig voranschreitende Digitalisierung zunehmend verstärkt wurde, hat die Geschäftsleitung der P.M.A. Modehandels GmbH am 01. Februar 2021 beim Handelsgericht Wien einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Betroffen sind 13 Stores mit insgesamt 88 Mitarbeitern, die in Voll- oder Teilzeit beschäftigt sind. Der Onlinehandel wird weitergeführt und die Schwestergesellschaften sind von der Maßnahme nicht betroffen.

Im Gegensatz zur deutschen Schwestergesellschaft Framode GmbH sieht die Geschäftsführung der P.M.A. Modehandels GmbH für die österreichischen Stores keine positive Zukunftsprognose.

„Wir bedauern diesen Schritt außerordentlich. Die derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verlangen insbesondere dem stationären Handel sehr viel ab. Wir sahen uns gezwungen, nun den Konkursantrag zu stellen, um weiteren Schaden von den Gläubigern abzuwenden.“, so Patrick van der Linden, Geschäftsführer, P.M.A. Modehandels GmbH.

„Wir werden bei Pimkie unsere Energie nun gezielt in den Ausbau des Onlinehandels stecken, um unsere treuen Kundinnen auf diesem Vertriebsweg auch zukünftig die modische Inspiration und Qualität zu bieten, die sie von unserer Marke erwarten“, ergänzt Alain Sallé, Geschäftsführer, P.M.A. Modehandels GmbH.

Die deutsche Framode GmbH hatte am 09. September 2020 in Offenburg ein Schutzschirmverfahren beantragt und konnte nach erfolgreichen Maßnahmen, insbesondere Verhandlungen mit Vermietern, mittlerweile die Weichen für eine positive Zukunft neu stellen, so dass der Betrieb mit einem Großteil der Filialen weitergeführt werden kann.

Zu Pimkie:

Pimkie ist ein 1971 in Frankreich gegründetes Fashionunternehmen und richtet sich an modebewusste junge Frauen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Mit 664 Stores in 22 Ländern und Onlineshops findet die Kundin alles rund um young Fashion: von modischen Accessoires über Bekleidung bis hin zu Schuhen. Die digitale Transformation zum starken Omnichannel Anbieter wird international mit großen Anstrengungen vorangetrieben, um die junge dynamische Kundin auf allen Vertriebswegen zu erreichen und ihr ein inspirierendes und flexibles Einkaufserlebnis zu bieten.

Juristische Berater P.M.A. Modehandels GmbH:

Urbanek/Lind/Schmied/Reisch RA OEG, Wien:

Mag. Dr. Ulla Reisch (Insolvenzrecht)

Osborne Clark, Köln/München:

Katrin Schröder (Insolvenzrecht), Philip Meichssner (Gesellschafts- und Immobilienrecht)

Betriebswirtschaftliche Berater pimkie Deutschland/Framode GmbH:

plenovia GmbH, Düsseldorf:

Florian Schercher, Jelmer Kruse

