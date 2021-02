FH Technikum Wien: Präsidium und Geschäftsleitung neu aufgestellt

Florian Eckkrammer zieht neben Gabriele Költringer in die Geschäftsführung ein. Kurt Hofstädter folgt Lothar Roitner als Präsident nach.

Wien (OTS) - Der gebürtige Salzburger und studierte Wirtschaftsinformatiker Florian Eckkrammer (41) ist seit 2007 an der FH Technikum Wien tätig und wurde mit 1. Februar 2021 zweiter Geschäftsführer. Zuletzt leitete er das Department Computer Science. Als zweiter Geschäftsführer wird er künftig für das Teaching & Learning Center sowie für die Bereiche Forschung und Entwicklung, Internationalisierung, Hochschul- und Industriekooperationen auf nationaler und internationaler Ebene und IT- und Prozessmanagement zuständig sein. „Die Fachhochschule Technikum Wien nimmt eine besondere Stellung in der Hochschul- und Forschungslandschaft des Landes ein und ist ein internationales Aushängeschild für Österreich. Sie ist zudem ein wichtiger Partner der heimischen Industrie und trägt viel zur Innovationskraft am Standort Österreich bei. Ich freue mich, nun Teil der Geschäftsführung zu sein und die Hochschule künftig gemeinsam mit Gabriele Költringer und dem engagierten Team weiterzuentwickeln“, erklärt Florian Eckkrammer. Seine Kompetenzen in Digitalisierung und Internationalisierung wird er dafür voll einbringen.

Seit Dezember 2020 lief an der FH Technikum Wien der Prozess zur Vervollständigung der Geschäftsführung. Nach einem Hearing fiel die Wahl schließlich auf Florian Eckkrammer. Gabriele Költringer betreut weiterhin die Bereiche Finanzen, Human Resources, Marketing und Kommunikation, Compliance und Recht sowie das Qualitäts- und Facility-Management. Ebenso vertritt sie die Fachhochschule auch in Zukunft nach außen und gegenüber öffentlichen Stellen.

Kurt Hofstädter wird neuer Präsident

Neben der Neuaufstellung der Geschäftsführung gibt es auch Änderungen im Präsidium der FH Technikum Wien. Lothar Roitner, seit 2012 Präsident der Hochschule, ging mit Ende 2020 in Pension. In seiner Funktion als Präsident folgte ihm Kurt Hofstädter nach. Hofstädter ist Director Digital Strategy bei der Siemens AG Österreich und Vorstandsvorsitzender der „Plattform Industrie 4.0“.

„Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und danke Lothar Roitner für seinen Einsatz als Präsident in den vergangen acht Jahren. Er hat die Fachhochschule bei ihrem Ausbau erfolgreich begleitet und die Kontakte zwischen Hochschule und Elektro- und Elektronikindustrie zu beiderseitigem Nutzen intensiviert. Darüber hinaus hat er die Ausbildung und Verfügbarkeit von Fachkräften als grundlegenden Standortfaktor erkannt“, sagt Hofstädter. „Die digitale Transformation ist ein Thema, das Österreich und insbesondere auch die heimische Industrie in den nächsten Jahren intensiv begleiten und beschäftigen wird. Sie kann nur gelingen, wenn unser Bildungssystem genügend hochqualifizierte und technisch gut ausgebildete Fachkräfte hervorbringt. Die FH Technikum Wien leistet hier einen essentiellen Beitrag und ist somit ein wichtiger Faktor für die Digitalisierung Österreichs. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Streben nach Qualität in Lehre und Forschung und als Vorreiter in Digitalisierung und internationaler Ausrichtung auch in Zukunft diese Rolle erfolgreich einnehmen werden und möchte dazu gerne meinen Beitrag leisten.“



Über die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien hat in den 27 Jahren ihres Bestehens 13.000 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.400 Studierende in Bachelor- und Master-Studiengängen an Österreichs technischer Fachhochschule zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die FH ist ein Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro-und Elektronikindustrie. https://www.technikum-wien.at/

