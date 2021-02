Volles Programm trotz(t) Corona: 60 Stunden Ski-WM live im ORF

Ab 7. Februar in ORF 1 und ORF SPORT +

Wien (OTS) - Erster Höhepunkt im Super-Sportjahr 2021 ist die Alpine Ski-WM in Cortina d’Ampezzo vom 8. bis 21. Februar. Los geht es bereits am 7. Februar mit der Eröffnungsfeier in ORF SPORT +.

Mit einer Live-Coverage von rund 60 Stunden in ORF 1 und ORF SPORT + entgehen dabei den ORF-Wintersportfans keine Rennen und keine Trainingsläufe.

Daneben informiert das tägliche „WM-Studio“ in ORF 1 über das WM-Geschehen. Um 18.25 Uhr (an Wochenenden 18.00 Uhr) stehen dabei zunächst die Renn-Analysen und die Medaillenzeremonien im Mittelpunkt, um 18.45 Uhr (an Wochenenden 18.20 Uhr) sind „Die Stars“ im „WM-Studio“ zu Gast. Corona-bedingt findet diesmal keine abendliche Medalplaza statt.

Ebenfalls Corona-bedingt gibt es diesmal kein ORF-Haus. Der Hauptstandort des ORF-Teams befindet sich im Ziel der Speed-Events, samt Presenter- und Interview-Bereich. Die WM-Studios kommen aus einem Freibereich im Zentrum von Cortina.

Alle Medaillenentscheidungen werden live in ORF 1 gezeigt. Rainer Pariasek meldet sich dabei bei allen Rennen aus dem Zielbereich. Die bewährten Kommentatoren sind Oliver Polzer, Thomas König, Peter Brunner und Ernst Hausleitner, ihre Kokommentatoren und Kokommentatorinnen sind Armin Assinger, Alexandra Meissnitzer, Thomas Sykora und Hans Knauß, mit der Helmkamera stürzt sich bei den Speed-Bewerben Joachim Puchner die Pisten hinunter. Alternierende Gastgeber der „WM-Studios“ sind Oliver Polzer, Rainer Pariasek und Ernst Hausleitner.

Robert Waleczka ist Teamleader des ORF-Teams in Cortina, für die Bildregie sind Michael Kögler und Sepp Friedl verantwortlich. Als Reporter/innen sind Michael Bacher, Andreas Felber, Caroline Pflanzl, Florian Prates und Christian Russegger unterwegs. Der ORF wird die Bilder des WM-Veranstalters mit vier weiteren eigenen Live-Kameras und vier ENG-Teams um Österreich-Aspekte erweitern.

Redaktionelle Mitarbeiter/innen in Cortina sind Luca Foller, Andreas Richter und Tamara Wycisk. Für die Produktion sind Andrea Plank und Martin Hinterberger verantwortlich, für die Studio-Sendungen Philipp König.

Alpine Ski-WM online

Wer sich via Web oder App über das Geschehen in Cortina und das Abschneiden der österreichischen Ski-Asse informieren will, ist auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und „ORF Ski alpin“ genau richtig: Denn diese drei ORF-Angebote schnüren zur alpinen Ski-WM ein spannendes, multimediales Gesamt-Package mit Live-Streams und Video-on-Demands aller ORF-TV-Übertragungen, dem bewährten Live-Ticker bei den Bewerben, aktuellen Storys und Analysen, Interviews, Hintergrundinfos, Ergebnis- und Medaillenlisten, WM-Kalender und interessanten Social-Media-Postings.

Im ORF TELETEXT werden alle wichtigen Infos – von Storys über Live-Ticker bis zu Tabellen – im Rahmen des Wintersportmagazins ab Seite 260 bereitgestellt.

Der WM-Fahrplan

Sonntag, 7. Februar

17.55 Uhr, OSP: WM-Eröffnung (Polzer)

Montag, 8. Februar

10.20 Uhr, ORF 1: Kombination der Damen, Super-G (Hausleitner, Meissnitzer)

14.00 Uhr, ORF 1: Kombination der Damen, Slalom (Hausleitner, Sykora) 18.25 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Analyse

18.45 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Stars

Dienstag, 9. Februar

9.50 Uhr, ORF 1: Super-G der Damen (Brunner, Meissnitzer)

12.20 Uhr, ORF 1: Super-G der Herren (Polzer, Assinger)

18.25 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Analyse

18.45 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Stars

Mittwoch, 10. Februar

9.20 Uhr, ORF 1: Kombination der Herren, Super-G (König, Assinger) 13.00 Uhr, ORF 1: Kombination der Herren, Slalom (König, Sykora) 18.25 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Analyse

18.45 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Stars

Donnerstag, 11. Februar

10.15 Uhr, ORF 1: Abfahrtstraining der Damen (Brunner, Meissnitzer) 12.00 Uhr, ORF 1: Abfahrtstraining der Herren (Polzer, Assinger) 18.25 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Analyse

Freitag, 12. Februar

10.00 Uhr, ORF 1: Abfahrtstraining der Herren (Polzer, Assinger) 12.45 Uhr, ORF 1: Abfahrtstraining der Damen (Brunner, Meissnitzer) 18.25 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Analyse

Samstag, 13. Februar

10.20 Uhr, ORF 1: Abfahrt der Damen (Brunner, Meissnitzer)

18.00 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Analyse

18.20 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Stars

Sonntag, 14. Februar

10.00 Uhr, ORF 1: Abfahrt der Herren (Polzer, Assinger)

18.00 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Analyse

18.20 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Stars

Montag, 15. Februar (Ruhetag)

18.25 Uhr, ORF 1: WM-Studio

Dienstag, 16. Februar

13.50 Uhr, ORF 1: Parallel-Bewerb Damen & Herren (König, Sykora, Meissnitzer)

18.25 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Analyse

18.45 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Stars

Mittwoch, 17. Februar

11.55 Uhr, ORF 1: Teambewerb, Parallel (Brunner, Sykora, Meissnitzer) 18.25 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Analyse

18.45 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Stars

Donnerstag, 18. Februar

9.30 Uhr, ORF 1: Riesenslalom der Damen, 1. DG (Hausleitner, Meissnitzer)

13.00 Uhr, ORF 1: Riesenslalom der Damen, 2. DG (Hausleitner, Meissnitzer)

18.25 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Analyse

18.45 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Stars

Freitag, 19. Februar

9.30 Uhr, ORF 1: Riesenslalom der Herren, 1. DG (König, Knauß) 13.00 Uhr, ORF 1: Riesenslalom der Herren, 2. DG (König, Knauß) 18.25 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Analyse

18.45 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Stars

Samstag, 20. Februar

9.30 Uhr, ORF 1: Slalom der Damen, 1. DG (Hausleitner, Sykora)

13.10 Uhr, ORF 1: Slalom der Damen, 2. DG (Hausleitner, Sykora) 18.00 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Analyse

18.20 Uhr, ORF 1: WM-Studio – Die Stars

Sonntag, 21. Februar

9.30 Uhr, ORF 1: Slalom der Herren, 1. DG (Polzer, Sykora)

13.15 Uhr, ORF 1: Slalom der Herren, 2. DG (Polzer, Sykora)

ORF SPORT + zeigt von 22. bis 25. Februar täglich Highlights der WM als Dacapo.

