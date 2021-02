„Huawei Bluecode“: Huawei startet mit Bluecode Mobile-Payment-Lösung in Österreich

Neue Technologie-Partnerschaft für Mobile Payment in Europa

Wien (OTS) - Huawei, einer der führenden Smartphone-Hersteller der Welt, bietet die in Österreich entwickelte Mobile-Payment-Lösung Bluecode ab sofort seinen Kundinnen und Kunden an. Die bargeldlose Bezahlung funktioniert bequem, sicher und schnell. Der Einkaufsbetrag wird direkt vom Girokonto des Nutzers abgebucht. Bluecode nutzt die vorhandene Infrastruktur des Handels sowie der Banken und sichert so durch seine Mobile-Payment-Lösung die Erträge und die Wertschöpfung der heimischen Wirtschaft.

Bislang wurden in der digitalen Geldbörse Huawei Wallet vor allem Kundenkarten und Coupons verwaltet. Jetzt erweitert Huawei seine Wallet um die vollintegrierte mobile Zahlungsfunktion „Huawei Bluecode“. „Die Kooperation mit Huawei und die Integration von Bluecode ist ein starkes Zeichen! Gemeinsam gelingt es uns, mit unserer Mobile-Payment-Lösung die Wertschöpfungskette in Europa bestmöglich zu stärken. Davon profitieren europäische Banken, Händler und Endkunden gleichermaßen“ , freut sich Christian Pirkner, CEO der Blue Code International AG. Georg Christoph Hanschitz, verantwortlich für die Bereiche Ecosystem Development & Partnerships bei Huawei Mobile Services, ergänzt dazu: „Bluecode wurde 2017 gegründet und arbeitet an einer europäischen Vision der Zukunft des mobilen Bezahlens. Diese Vision teilen wir seitens Huawei und bringen den europäischen Gedanken des Mobile Payments gemeinsam ein großes Stück weiter.“

So schnell und einfach funktioniert „Huawei Bluecode“

Konsumentinnen und Konsumenten können die Zahlungslösung „Huawei Bluecode“ einfach in der digitalen Geldbörse (Huawei Wallet) am Handy hinzufügen und direkt mit ihrem Girokonto verknüpfen. Es ist keine Bankomat- oder Kreditkarte notwendig. Beim Einkaufen zeigt „Huawei Bluecode“ am Smartphone einen europäisch-blauen Barcode an, der das mobile Bezahlen im Handel ermöglicht. „Für jeden Bezahlvorgang wird ein einmalig gültiger und anonymer Code generiert. Der Bluecode wird wie jeder andere Barcode auch an der Kasse berührungslos eingescannt – damit ist der Bezahlvorgang abgeschlossen. Der Einkaufsbetrag wird anschließend vom Girokonto des Kunden abgebucht. Auf Basis unserer Mobile-Payment-Lösung bleiben sensible Zahlungsinformationen sicher bei der Hausbank des Kunden verwahrt. Und nicht zuletzt ist in Zeiten von Covid-19 auch das komplett berührungslose Bezahlen gewährleistet“, erklärt Pirkner. Die mobile Zahlung ist bei allen Händlern möglich, die Bluecode akzeptieren – darunter mehr als 85 Prozent des heimischen Lebensmitteleinzelhandels, wie Billa, Merkur, Spar, sowie Händler wie Bipa, Hervis, Hartlauer, die Bäckerei Felber und viele weitere.

Enge Kooperation mit europäischen Banken und dem lokalen Handel

Bluecode arbeitet eng mit lokalen Banken und dem heimischen Handel zusammen. Die bequeme und sichere Lösung fördert damit die Unabhängigkeit von außereuropäischen Zahlungssystemen und stärkt mit ihrer Mobile-Payment-Lösung die Wertschöpfung in Europa. Das Bluecode-Netzwerk wächst rasant: Erst kürzlich hat das Unternehmen Partnerschaften mit Raiffeisen Österreich, der 3-Banken-Gruppe mit BKS, BTV und Oberbank, allen Volksbanken sowie mit der Ärzte- und Apothekerbank, weiteren Hypo Banken, der Hello Bank, der Bank Burgenland, dem Bankhaus Schelhamer & Schattera und der Bank99 aus Österreich bekanntgegeben. „Beim Bluecode-Modell verdienen Banken an den Transaktionen mit und profitieren von der Wertschöpfung im mobilen Zahlungsverkehr. So können sie ihre künftigen Erträge sichern, auch weil keine US-basierten Zahlungskartensysteme involviert sind“, sagt Christian Pirkner und hält abschließend fest: „Der Wandel zum bargeldlosen Bezahlen per Smartphone geht schnell voran, deshalb sind wir stolz, dem heimischen Handel mit Bluecode eine kostengünstige mehrwertbasierte Mobile-Payment-Lösung zu bieten – beispielsweise werden Bluecode Partner-Händler samt Angeboten ab sofort in der Huawei Wallet angezeigt. So können Händler ihre Kundinnen und Kunden über aktuelle Angebote informieren und ihren Umsatz steigern.“

Über Bluecode

Bluecode ist die europäische Mobile-Payment-Lösung, die bargeldloses Bezahlen per Smartphone und Smartwatch ermöglicht. Zusätzlich werden Value Added Services (digitale Mehrwertservices) in Apps in Kooperation mit Banken und Händlern angeboten. Das smarte, hochsichere Bezahlverfahren funktioniert mit jedem Girokonto auf Basis des europäisch-blauen Codes, der einmalig und einzigartig ist. Zusätzlich ist Bluecode mit anderen Übertragungstechnologien kompatibel. Bluecode basiert auf einer Hochtechnologie-Lösung. Höchste Datensicherheit für Konsumenten, Händler und Banken ist gegeben. Namhafte europäische Banken vorwiegend in Österreich und Deutschland sowie führende Händler (u.a. Globus-Gruppe, Konsum, REWE International-Töchter Billa, Merkur und Bipa, Spar Österreich-Gruppe u.v.m.) sind Netzwerk-Partner von Bluecode. Weitere Informationen unter: www.bluecode.com

Über Huawei Consumer Business Group

Huawei bietet mit seiner Huawei Consumer Business Group (CBG) Smartphones, mobile Breitbandgeräte, Wearables, Heimgeräte und Cloud-Services an. Das Unternehmen ist der weltweit zweitgrößte Smartphone-Anbieter und betreibt aktuell 14 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in China, Deutschland, Indien, Russland, Schweden und den USA. Den Anspruch, Premium-Produkte zu schaffen, die sich durch Innovation differenzieren und technologische Durchbrüche erzielen, unterstreichen auch Partnerschaften mit in ihren Bereichen führenden Herstellern wie Leica und Harman Kardon. Huawei wurde 1987 gegründet. Heute sind Huawei Produkte und Services in über 170 Ländern verfügbar und werden von rund einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. In Österreich ist Huawei seit 2006 mit einem eigenen Standort vertreten und beschäftigt derzeit rund 100 MitarbeiterInnen. Weitere Informationen unter: www.huawei.com

