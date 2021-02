Durchbruch: Wirkungsvolle und einfach handhabbare COVID-19 Antigentests nun auch offiziell für den Hausgebrauch zugelassen

Spucktest, Lutschtest, Nasentest: Medical United mit gleich drei einfach und problemlos zur Testung daheim verwendbaren Testkits – in Apotheken erhältlich

Wien (OTS) - Der „Wohnzimmertest“ ist Realität – wirkungsvolles und regelmäßiges Testen auf COVID-19 wird ab sofort im wahrsten Sinne des Wortes zum „Kinderspiel“: Am 28. Jan. 2021 veröffentlichte das BASG (Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen) eine Liste mit den für den Heimgebrauch freigegebenen Antigen Schnelltests, darunter auch drei der Produkte von Medical United. Ab sofort können damit die einfach handhabbaren COVID-19 Antigen Schnelltests, für die bis dato die Betreuung bzw. Begleitung durch medizinisches Fachpersonal vorgeschrieben war, auch offiziell von allen Österreicherinnen und Österreichern selbstständig zuhause durchgeführt werden.

Die logische und schon lange erwartete „nächste Ebene“ der wirkungsvollen COVID-19 Testung: Vor dem Besuch der Großeltern, vor dem Gang zur Schule, nach dem Einkauf oder der Fahrt in der U-Bahn kann rasch und einfach festgestellt werden, ob tatsächlich keine Infektion vorliegt. Medical United hat gleich mehrere Varianten der neuartigen Antigentests im Angebot: Einen Spucktest und einen Lutschtest, für die Medical United den exklusiven Vertrieb für Österreich hat, sowie einen kurzen Nasen-Abstrich-Test. Medical United hat 300.000 dieser Tests auf Lager, fünf weitere Millionen Tests wurden bereits bestellt. Der Vertrieb erfolgt über Apotheken oder – bei Abnahme größerer Mengen durch Unternehmen, Spitäler oder Gemeinden – auch direkt im Großhandel bei Medical United (www.medical-united.com).

„Mit diesen neuartigen Testmethoden sind endlich rasche und zuverlässige Testungen auf einfache Art und Weise auch zuhause möglich. Die sichere Testung daheim wird damit zur Realität“, erklärt Michael Davidson, CEO des Testanbieters Medical United, eines familiengeführten Handelshauses für medizinische Produkte und Spezialprodukte im Bereich Schutzausrüstung, mit Sitz in Österreich.

„Wir wissen, dass Antigentests eine Sensitivität von 95 % haben. Das bedeutet übersetzt, dass sie sehr verlässlich sind. Wenn man den jeweiligen Test exakt wie in der Anleitung beschrieben anwendet, ist ein sicheres und verlässliches Ergebnis zu erwarten. Die Tests sind in ihrer Handhabung so einfach, dass sie zuhause bzw. an jedem beliebigen Ort angewendet werden können. Ich bin überzeugt, dass uns diese neuen Testmethoden, wie Antigen Spucktest und Lutschtest, noch eine ganze Weile im Alltag als wichtige Hilfsmittel begleiten werden“, so die Einschätzung des Experten, OA Dr. Fritz Firlinger, Leiter der Intensivstation und leitender Notarzt am Konventhospital der Barmherzigen Brüder Linz.

Das Original: Der Joinstar COVID-19 Spucktest

Beim Original Spucktest, dem „Joinstar COVID-19 Spucktest“, müssen die Testpersonen nach kräftigem Husten ausreichend Sekret in ein Papiersäckchen spucken. Das Sekret wird dann auf einfache Art und Weise mit der mitgelieferten Pipette entnommen und mit einer Salzpufferlösung vermischt. Von dieser Lösung werden drei Tropfen auf die Testkassette aufgetragen; in maximal 15 Minuten liegt das Testergebnis vor.-> Zum Erklärvideo.

Der neuartige “Lutschtest”

Der „Saliva SARS-Cov.2(2019 n-CoV) Antigen Combined Test Kit (Nanocarbon Assay)” spürt mögliche N und S Proteine des VOVID-19 Virus in der menschlichen Spucke auf und ist damit ebenfalls ein zuverlässiger Nachweis für eine allfällige Infektion. Er enthält eine Fieberthermometer-ähnliche Testkassette, deren Spitze rund zwei Minuten lang mit ausreichend Speichel im Mund gelutscht wird. Danach wird die Testspitze mit dem Deckel verschlossen. In wenigen Minuten wird das Testergebnis angezeigt.-> Zum Erklärvideo.

Für die neuartigen Spuck- und Lutschtests hat Medical United den exklusiven Vertrieb für Österreich übernommen. Verhandlungen über den exklusiven Vertrieb im gesamten EU-Raum werden bereits geführt.

Der kurze Nasen-Abstrich-Test

Ebenfalls für den Hausgebrauch freigegeben wurde der bereits von Schulen eingesetzte „Nasenbohrer-Test“. Dabei wird ein mitgeliefertes Wattestäbchen im vorderen Bereich beider Nasenlöcher je fünfmal gedreht. Das Stäbchen wird dann rund 20 Sekunden in eine Lösung getaucht. Danach werden 3 Tropfen der Lösung auf eine Testkassette aufgetragen; innerhalb von 15 Minuten liegt ein Ergebnis vor.-> Zum Erklärvideo.

Für alle Altersgruppen zugelassen – für Schulen und Unternehmen bestens geeignet

Alle drei Antigentests befinden sich auf der Liste der von der WHO (World Health Organization) empfohlenen COVID Diagnosemaßnahmen und sind beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 registriert. Die Testverfahren sind für alle Altersgruppen geeignet, speziell natürlich auch für diejenigen Personen, denen ein Nasen-Rachen-Abstrich unangenehm ist (wie z.B. Kinder oder ältere Personen). Auch für Schulen oder Unternehmen, die regelmäßig Lehrer*innen und Schüler*innen bzw. Mitarbeiter*innen wirkungsvoll und einfach testen wollen, sind die drei Antigentests bestens geeignet.

Hauptabnehmer für das innovative Produkt sind Apotheken, Großkunden aus dem Medizinproduktebereich, Ärzte sowie Unternehmen mit Betriebsärzt*innen zur Testung vor Ort.

„Wir sehen uns als starken Partner für den gesamten Gesundheitssektor, mit qualitativ hochwertigen Schutzprodukten und einer hervorragenden Verfügbarkeit aufgrund der jahrelangen Geschäfts- und Handelsbeziehungen unserer Unternehmensgruppe“, erklärt Michael Davidson. „Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Logistik und Vertrieb hochwertiger Produkte aus dem Gesundheitssektor können wir Top-Qualität auch in großen Mengen und mit kurzen Bestellfristen liefern.“

www.medical-united.com

Video-Download und Einbindungsdetails

Über Medical United

Medical United (HB Medical GmbH) wurde im Oktober 2020 als Joint Venture der österreichischen Bridge Group (www.bridge-group.com) und deren Schwesterunternehmen Bergner Group (www.bergnerhome.com), einem weltweit agierenden Logistik- und Handelsunternehmen, gegründet. Medical United ist ein familiengeführtes Handelsunternehmen für medizinische Produkte und Spezialprodukte im Bereich Schutzausrüstung wie z.B. Schutzmasken.

Rückfragen & Kontakt:

Medical United

Roman Bauer, COO und Partner

M +43 (1) 962 62 71

E presse @ medical-united.com