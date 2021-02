"Freitesten" muss für ältere Menschen einfacher gestaltet werden

Pensionistenverband/Kopietz: Kostenlose Test auch in Apotheken, Hausärzten und dezentralen Insituten gefordert

Wien (OTS) - "Die angekündigten Lockerungen bringen der älteren Generation so gut wie nichts! Um zur notwendigen Fußpflege oder zum längst überfälligen Friseurbesuch zu kommen, muss man sich testen lassen. Für viele ältere Menschen ist dies aber nur schwer möglich, weil die nächste Teststation zu weit weg ist", bemängelt der Vizepräsident des Pensionistenverbandes Österreichs und Wiener Landespräsident Harry Kopietz. Dazu komme noch eine eventuelle Wartezeit in der Schlange und eine lange Fahrt mit den Öffis. Tests werden zwar auch in Apotheken und bei einigen Hausärzten bzw. in anderen dezentralen Instituten angeboten, kosten dort aber etwas. Kopietz: "Das können sich viele ältere Personen nicht leisten. Da muss man sehr schnell nachschärfen um eine Benachteiligung zu verhindern.“ Damit die Pediküre oder der Friseurbesuch nicht noch länger warten müssen, fordert Kopietz die Bundesregierung auf, kostenlose Tests für wenig mobile, ältere Menschen in Apotheken, bei Hausärzten und in anderen dezentralen Einrichtungen zu ermöglichen.

