Schlüsseldienst Wien 1050

Schnelle Türöffnung durch den Schlüsseldienst 1050 Wien

1050 Wien (OTS) - Die Fachkräfte vom Aufsperrdienst 1050 Wien öffnen zugefallene Türen und defekte Schlösser preisgünstig und zuverlässig. Ein kurzer Anruf genügt und die erfahrenen Handwerker machen sich auf den Weg zu Ihnen. Der Schlüsseldienst 1050 Wien ist rund um die Uhr erreichbar. Auch in Sicherheitsfragen sowie beim Auswechseln von Türschlössern steht Ihnen der Aufsperrdienst 1050 Wien zeitlich flexibel zur Verfügung.



Schlüsseldienst 1050 Wien öffnet Türen günstig



Der Aufsperrdienst berechnet Türöffnungen an unverriegelten Schlössern mit einer Pauschale von 95 Euro. Es fallen innerhalb des Stadtgebietes keine Anfahrtskosten an. Auch Feiertage, Wochenenden oder Nachtstunden gehen mit keinen erhöhten Preisen einher. Vor Ort gelingt die Türöffnung bereits nach wenigen Minuten. Im Normalfall bleibt das Türschloss dabei unbeschädigt. Verriegelte Türen öffnet der Aufsperrdienst 1050 Wien indes für einen pauschalen Preis von 190 Euro.



Schloss auswechseln durch Schlüsseldienst 1050 Wien



Neben weitreichender Sicherheitsberatung bietet der Aufsperrdienst 1050 Wien auch die Installation hochwertiger Schlösser für verschiedene Aufgabenbereiche an. Dabei besteht die Auswahl zwischen den Konzepten Basic für 99 Euro, Smart für 199 Euro und Plus für 289 Euro. Anfahrt und Einbau sind jeweils im Preis mit inbegriffen. Der Austausch eines Schlosses nimmt in der Regel nur eine halbe Stunde in Anspruch.

Schlüsseldienst Wien 1050

Rückfragen & Kontakt:

Schlüsseldienst Wien

24h ☎ +43 670 40 55 300

info @ schlusseldienst-wien.at

www.schlusseldienst-wien.at