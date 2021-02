Berlakovich: Wichtiges Zeichen der Wertschätzung – erstmals Gesetz in Österreich auf Slowenisch veröffentlicht

Die Verwendung der Volksgruppensprachen durch die Republik stärkt Österreichs Volksgruppen

Wien (OTS) - Anlässlich der Kärntner Volksabstimmung über die Zugehörigkeit zu Österreich vor 100 Jahren hat die Republik Österreich im Oktober 2020 einen Zuschuss in der Höhe von vier Millionen Euro beschlossen, die sogenannte „Abstimmungsspende“. Zudem wurde die Volksgruppenförderung mehr als verdoppelt. Das entsprechende Gesetz wird nun in slowenischer Sprache veröffentlicht – erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik.

„Die Verwendung der Sprachen der Volksgruppen durch die Republik Österreich stärkt die Volksgruppen in unserem Land. Nur wenn ihre Sprachen verwendet werden, lebt die Vielfalt der Volksgruppen langfristig weiter. Bundesministerin Susanne Raab hat mit der Verdoppelung der Volksgruppenförderung einen entscheidenden Impuls dafür gesetzt. Mit der Abstimmungsspende folgt die nächste konkrete Unterstützung“, so ÖVP-Volksgruppensprecher Niki Berlakovich. (Schluss)

