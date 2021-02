Forderung erfüllt - Hietzing bekommt vor Schönbrunn eine COVID-19 Teststraße mit Drive-in Möglichkeit!

BV Kobald erfreut über verbessertes Testangebot

Wien (OTS) - Hietzing und der Westen Wiens bekommen ein Testzentrum vor Schönbrunn, auf dem Gelände der Schönbrunn Group, das seitens des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zur Verfügung gestellt wird. Die hervorragende Erreichbarkeit dieses Standortes durch die U4 und die bereits vorhandenen Einrichtungen des Arrival Centers machen die Örtlichkeit besonders attraktiv und gut erreichbar. „Nach knapp drei Wochen wird dieser Wunsch, den ich an Stadtrat Hacker herangetragen habe, nun umgesetzt!“, freut sich Bezirksvorsteherin Mag. Silke Kobald über die erfreuliche Nachricht am Montagvormittag.

„In Gesprächen mit der Schönbrunn Group, dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der Stadt Wien wurde der Standort als gut geeignet befunden und schon ab Donnerstag dem 4. Februar steht die Teststraße mit Drive-in Möglichkeit der Bevölkerung zur Verfügung! Mein besonderer Dank gilt Bundesministerin Margarete Schramböck, Schönbrunn Group Geschäftsführer Klaus Parnholzer und Stadtrat Peter Hacker für den Schulterschluss aller Ebenen und die rasche Umsetzung im Sinne der Hietzinger und der Wiener Bevölkerung!“, hebt Silke Kobald die gute Zusammenarbeit der vergangenen Wochen hervor.

„Ich hoffe sehr, dass das verbesserte Testangebot in Form von drei Testlinien in der Orangerie von Schönbrunn und einer Drive-in Station am gegenüberliegenden Busparkplatz von den Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen wird. Besonders für ältere Menschen bietet der Drive-in eine sichere Möglichkeit des Testens, auch abseits der Benützung von öffentlichen Verkehrsmitteln“, so Silke Kobald abschließend.

