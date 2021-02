ÖGJ-Hofer: „Lehrlinge müssen trotz Krise und Lockdowns ordentlich ausgebildet werden!“

Was macht eigentlich die Task Force für Jugendbeschäftigung?

Wien (OTS) - “Es ist schlimm genug, dass die Arbeitslosigkeit in Österreich ein Rekordniveau erreicht hat, die Lehrlingszahlen zurückgehen und die Lehrstellenlücke wächst”, so Susanne Hofer, Vorsitzende der Österreichischen Gewerkschaftsjugend und betont gleichzeitig, dass “Lehrlinge aber auch trotz Krise und Lockdowns ordentlich ausgebildet werden müssen und die Schaffung neuer Lehrstellen nicht auf die lange Bank geschoben werden darf. Seit mittlerweile 11 Monaten warten wir auf einen Plan der Regierung, der eine qualitativ hochwertige Lehrausbildung garantiert und Lehrstellen schafft“. Denn die Wirtschaft schreie nach Fachkräften und die Lehrlinge haben ein Recht auf eine gute Ausbildung. Hofer weiter: „Da reicht es nicht eine Task Force zu gründen, die nichts macht, außer ein bisschen Kosmetik zu betreiben. Es braucht einen klaren Plan für alle Lehrlinge in diesem Land.“

„Aktuell gibt es Lehrlinge, die aufgrund des Lockdowns seit mehr als drei Monaten nicht ausgebildet werden müssen. Und Distance Learning funktioniert für praktischen Unterricht per se nicht“, so Hofer. Sie fordert, dass Lehrlinge so schnell wie möglich wieder zurück in die Betriebe und die Berufsschulen müssen, um eine gute Ausbildung und vor allem einen guten Abschluss für jene im letzten Lehrjahr zu garantieren. „Denn sie füllen dort ihren Werkzeugkoffer, der sie ermächtig auch noch in 20 Jahren davon zu profitieren. Da können keine drei Schraubenzieher fehlen, weil es das Bildungsministerium nicht schafft in 11 Monaten einen Plan auf die Beine zu stellen.“

Ob es um die Ausstattung mit Laptops oder Tablets für das Distance Learning gehe oder um fehlende Test Kits für die Berufsschulen: „Lehrlinge sind keine SchülerInnen zweiter Klasse und haben sich einen Bildungsminister verdient, der sich ihrer genauso ernsthaft annimmt, wie allen anderen SchülerInnen in Österreich auch“, so Hofer abschließend.



