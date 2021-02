Foto/Kameratermin: „Kinderabschiebungen stoppen“ 03.02.,15:00

Prominent besetzter Medientermin – keine Demo!

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 03.02. ist es eine Woche her, dass Kinder in der Nacht abgeschoben wurden. Deshalb hat die Volkshilfe Wien prominente Sprecher*innen aus unterschiedlichen Organisationen eingeladen, vor dem Innenministerium an die politisch Verantwortlichen zu appellieren, die Kinder zurückzuholen und Kinderabschiebungen zu stoppen.

Moderation: Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien.

Nach Abschluss der Redebeiträge um 16:00 stehen die Anwesenden den Medienvertreter*innen gerne für Interviews zur Verfügung.

Für die Einhaltung der Corona-Regeln sorgt die Volkshilfe Wien, deshalb auch bitte um Akkreditierung bei: Romana Bartl r.bartl@volkshilfe-wien.at



Sprecher*innen/Organisationen (ungereiht):

Michael Häupl, ehrenamtlicher Präsident Volkshilfe Wien

Christian Konrad, Verein Menschenwürde Österreich

Anna Steiger, Ute Bock-Haus

Theo Haas, Schulsprecher Gymnasium Stubenbastei

Tierra Rigby, HLW 10

Willi Resetarits (tbc), Integrationshaus

Christian Oxonitsch, Kinderfreunde

Gerlinde Affenzeller, SOS Mitmensch

Verein Courage Österreich

Erich Fenninger, Volkshilfe Österreich

Ilkim Erdost, Verein Wiener Jugendzentren

Wir freuen uns daruf, die Medienvertreter*innen begrüßen zu dürfen.











Datum: 03.02.2021, 15:00 - 16:30 Uhr

Ort: Vor dem Innenministerium

Minoritenplatz 8/9, 1010 Wien, Österreich

