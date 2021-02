100.000 Downloads der SVS-Go-App

Wien (OTS) - Die Service-App der Sozialversicherung der Selbständigen SVS-Go wurde mit Ende Jänner zum 100.000 Mal downgeloadet. Die digitale Servicemarke wurde im September 2020 gestartet. „Mit 100.000 Downloads nutzen aktuell mehr Selbständige als je zuvor das digitale Angebot der SVS. Mit der Coronakrise ist der Bedarf an Online- und App-Services noch einmal stark gestiegen. Das können wir an den Downloadzahlen klar erkennen. Unsere Versicherten schätzen das unkomplizierte digitale Angebot“, erklärt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen. Mit der SVS-Go-App können SVS-Versicherte selbständig, jederzeit und überall ihre Sozialversicherungs-Anliegen erledigen und müssen Rechnungen nicht mehr per Post versenden oder persönlich ins SVS-Kundencenter bringen.

„Mit der SVS-Go-App lassen sich Zeit und Weg sparen. So können beispielsweise Wahlarztrechnungen und Verordnungen direkt am Smartphone mit dem integrierten Scanner hochgeladen und schnell und mühelos bei der SVS eingereicht werden“, erläutert Dr. Hans Aubauer, Generaldirektor der SVS, der die Digitalisierungsstrategie der Sozialversicherung verantwortet. Aubauer sieht darin den konsequenten Digitalisierungskurs der SVS bestätigt: „Der Launch unserer digitalen Servicemarke SVS-Go brachte noch einmal einen zusätzlichen Push. Die hohe Akzeptanz unserer Services motiviert uns den digitalen Kundenkanal weiter auszubauen.“

Alle Infos zu den digitalen Services der SVS unter svs.at/go.





Über die SVS, die Sozialversicherung der Selbständigen

Ein gesundes Land braucht gesunde Selbständige – und jemanden, der sich ihrer sozialen Absicherung verschrieben hat: Das ist die SVS. Eine 1,2 Mio. große Versichertengemeinschaft, die unter dem Motto „Gemeinsam gesünder“ von der Geburt bis ins hohe Alter füreinander da ist. Die SVS umfasst als Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sämtliche Sparten und ist als bundesweiter, berufsständischer Träger organisiert. Neun eigene Gesundheitseinrichtungen mit über 1.000 Betten, 8.000 Vertragsärzte, 3.000 Zahnärzte sowie weitere 9.000 Vertragspartner, wie beispielsweise Physiotherapeuten und Logopäden, stehen den Versicherten in ganz Österreich zur Verfügung. Die SVS ist mit Beratertagen flächendeckend in 190 Gemeinden vor Ort vertreten. Das Gebarungsvolumen beträgt 9,5 Milliarden Euro. Obmann ist Peter Lehner, Generaldirektor ist Dipl.-Ing. Dr. Hans Aubauer.

www.svs.at



