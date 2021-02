AMS Wien: Die Zeit der Arbeitslosigkeit für Höherqualifizierung nutzen!

Ziel der Corona Job- und Weiterbildungsoffensive sind Lehrabschlüsse und hochwertige Ausbildungen in Zukunftsberufen

Wien (OTS) - Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Jänner 2021 im Vergleich zum Jänner des Vorjahres um 26,4 Prozent auf 154.688, die der AMS-Kundinnen und Kunden in Schulungen um 7,9 Prozent auf 31.307 angestiegen. Die Summe beider Gruppen ist um 22,9 Prozent größer geworden.

Im Jahresvergleich ist die Zahl der Über-50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, um 24,4 Prozent größer geworden, die der Unter-25-Jährigen um 15,1 Prozent.

„Jeder Schritt der Öffnung der Covid-Maßnahmen entlastet den Arbeitsmarkt – dennoch befinden wir uns noch mitten in dieser Krise, die uns weiterhin Geduld abverlangen wird“, sagt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. „Diese Zeit gilt es jetzt zu nutzen und die Chancen möglichst vieler unserer Kundinnen und Kunden durch Höherqualifizierung, Umschulung und Upskilling verbessern.“ Kein anderes Bundesland hat einen so großen Anstieg an Personen in Schulungen und Weiterbildungen wie Wien. An der neuen „#weiterbilden“-Hotline 050 904 944 informiert das AMS Wien über alle Möglichkeiten.

Konkret geht es darum, möglichst vielen Menschen einen Lehrabschluss oder eine hochwertige Qualifizierung in Zukunftsberufen zu geben: im Pflegebereich, in sogenannten „Green Jobs“ oder im IT-Bereich von Coding bis zum Lehrabschluss in e-Commerce. Draxl: „Unsere Schulungsangebote sind zum überwiegenden Teil auf Distance Learning umgestellt. Wo Präsenzunterricht unumgänglich ist, gewährleisten wir durch breites und striktes Covid-Management, dass unsere Schulungsstandorte sicher sind.“

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit im Jänner im Bau um 15,1 Prozent gestiegen, in der Warenproduktion um 20,9 Prozent, im Einzelhandel um 30,9 Prozent und in Hotellerie und Gastronomie um 53,9 Prozent.

