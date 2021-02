AVISO: Pressekonferenz – MAN-Standort Steyr erhalten!

Betriebsrat und Gewerkschaft kämpfen um tausende Arbeitsplätze

Linz (OTS) - Eine Schließung des MAN-Werks in Steyr hätte verheerende Auswirkungen auf die Region. Tausende Jobs gingen verloren. Dabei wäre eine Schließung auch wirtschaftlicher Unsinn: Das Knowhow in Steyr ginge dem Unternehmen für kurzfristige Gewinnmaximierung unwiederbringlich verloren. Betriebsrat und Gewerkschaft pochen auf Einhaltung des Standortsicherungsvertrags. Was in Deutschland geht, muss auch in Österreich möglich sein! Die staatliche Wirtschaftskommission berät den Fall MAN kommenden Mittwoch. Genaueres erfahren Sie bei der

Pressekonferenz (auch via Livestream): MAN-Standort Steyr erhalten!

Dienstag, 2. Februar 2021, 9:30 Uhr,

OÖ. Presseclub, Landstraße 31/1, 4020 Linz

Für Statements stehen zur Verfügung:

MAN-Arbeiterbetriebsratsvorsitzender Erich Schwarz

MAN-Angestelltenbetriebsratsvorsitzender Thomas Kutsam

PRO-GE-Bundesvorsitzender Rainer Wimmer

GPA-Bundesgeschäftsführer Karl Dürtscher





Wir würden uns freuen, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen! Wegen der geltenden Covid-Schutzmaßnahmen ersuchen wir unbedingt um Anmeldung bei carmen.braun@oegb.at!

Die Pressekonferenz wird auch als Livestream auf https://youtu.be/2jP6y_DVZa8 übertragen. Fragen sind via Livestream möglich.

