„DIE.NACHT“: Ingrid Brodnig und Alfons Haider am 2. Februar in „Willkommen Österreich“

Außerdem: Neues von den „Pratersternen“ und Wiedersehen mit der „Sendung ohne Namen“ in ORF 1

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 2. Februar 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 begrüßen Stermann und Grissemann Digitalexpertin Ingrid Brodnig sowie Entertainer und Neo-Intendant der burgenländischen Musiktheater Alfons Haider. Auch das trillernde Soundtalent Dominik Rabl schaut im Studio vorbei. Danach, um 23.10 Uhr, funkeln wieder die „Pratersterne“ am „DIE.NACHT“-Himmel: Hosea Ratschiller begrüßt diesmal Clemens Haipl, Dr. Bohl, Patrizia Wunderl und die „Gesangskapelle Hermann“ auf der Bühne im Wiener Fluc. Und um 23.40 Uhr steht ein Wiedersehen mit der „Sendung ohne Namen“ zum Thema Humor auf dem Programm.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

In der Ruhe liegt die Kraft. Mitten im dritten Lockdown und passend zur Hochblüte der Verschwörungstheorien laden Stermann und Grissemann die Digitalexpertin der Nation, Ingrid Brodnig, ins Studio ein. Sie weiß, wie man in hitzigen Diskussionen um Verschwörungsmythen und Fake News die Ruhe bewahrt, und gibt den Moderatoren einen Crashkurs in Sachen Internetikette. Mit ihrem neuen Buch „Einspruch! Verschwörungsmythen und Fake News kontern – in der Familie, im Freundeskreis und online“ hat sie einen Leitfaden für die kluge Diskussionsführung geschrieben.

Musicalstar und ORF-Evergreen Alfons Haider hat sich bei seinem letzten Besuch im „Willkommen Österreich“-Studio mit Rocko Schamoni über gefühlvolles Büchervorlesen ausgetauscht. Das vergangene Jahr hat auch der Musiktheaterlegende eine Lockdown-bedingte Zwangspause vom Live-Publikum verordnet. Nun tritt der frischgebackene Intendant der burgenländischen Musiktheater ein großes Erbe an. Ob er seine Pläne für die traditionsreichen Seefestspiele Mörbisch verrät? Durch einen Ballabend der besonderen Art führt Alfons Haider gemeinsam mit dem bewährten Opernball-Team am 11. Februar um 20.15 Uhr in ORF 2:

Unter dem Motto „Alles Walzer“ stehen „Geschichten aus dem schönsten Ballsaal der Welt“ mit den besten, lustigsten und skurrilsten Ausschnitten aus den Opernball-Übertragungen der vergangenen Jahrzehnte auf dem Programm.

Außerdem gibt es ein effektvolles Wiedersehen mit Sounddesigner Dominik Rabl: Kaum jemand hat so viele Emoji-Sounds und Klick-Vertonungen im Repertoire wie der versierte Geräuschkünstler.

„Pratersterne“ mit Haipl, Dr. Bohl, Wunderl und der „Gesangskapelle Hermann“ um 23.10 Uhr

Clemens Haipl – einst Hauptprojektleiter des legendären „Projekt X“ – reicht in dieser neuen Ausgabe einen Appetitanreger für sein Solodebüt „Unterhaltung mit Haltung“. Dr. Bohl: Das sind Paulus „Bohl“ und sein jüngerer attraktiverer Bruder Benjamin! Sie sehen nicht nur verdammt gut aus, sondern sind auch verdammt witzig. Patrizia Wunderl bezeichnet sich als unangefochtene Queen der B-Liga. Und königlich komisch ist auch ihre Darbietung! Großartigen Gesang mit geistreichen, humorvollen Texten bietet zum Abschluss die „Gesangskapelle Hermann“.

„Sendung ohne Namen: Humor“ um 23.40 Uhr

Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Es ist weder die Intelligenz noch das Bewusstsein noch die Seele, sondern es ist der Humor. Eine Eigenschaft, die uns von Mutter Natur mitgegeben wurde, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Überleben der Spezies Mensch zu tun hat. Sicher können wir dadurch unseren Alltag heute etwas leichter bewältigen, wenn wir lachen. Aber was hat unseren Vorfahren der Humor genützt, wenn der Säbelzahntiger hinter ihnen her war?

