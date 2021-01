135.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“

Wien (OTS) - Geballte Promipower für den guten Zweck! Am Samstag, dem 30. Jänner 2021, erspielen Karl Ploberger, Katharina Gutensohn, Ferry Öllinger und Thomas Stipsits um 20.15 Uhr in ORF 2 bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“ insgesamt 135.000 Euro für „Licht ins Dunkel“. Die erspielten Gewinne werden diesmal von Spar Österreich, Österreichische Post AG, IKEA Österreich und BWT AG zur Verfügung gestellt.

Mit Pferden, Impfstoffen, Blütenblättern und dem Donauwalzer zu 135.000 Euro

Karl Ploberger steuerte mit Hilfe des 50:50- und des Kandidaten-Jokers und der richtigen Antwort B auf die 12. Frage (Welche Pferde zogen 1959 im Film „Ben Hur“ den Wagen von Titelheld Charlton Heston? A: Friesen, B: Lipizzaner, C: Noriker, D: Haflinger) 25.000 Euro zu diesem Resultat bei.

Katharina Gutensohn sicherte mit Unterstützung des Kandidaten-Jokers 35.000 Euro mit der richtigen Antwort A auf die 13. Frage (Wie der Begriff Vakzination verdeutlicht, stammten frühe Impfstoffe gegen Pocken – über Umwege – von ...? A: Kühen, B: Weidenholz, C:

Schlangen, D: Schimmelpilzen)

Ferry Öllinger sorgte mit der richtigen Antwort C auf die 12. Frage für weitere 25.000 Euro für den guten Zweck (Das wird man nicht vergessen: Die Blütenblätter der Pflanze Myosotis sylvatica sind typischerweise ...? A: zitronengelb, B: apfelgrün, C: himmelblau, D:

feuerrot).

Thomas Stipsits erspielte mit der richtigen Antwort B auf die 14. Frage 50.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ (Wo in Wien wurde im Februar 1867 der später so genannte „Donauwalzer“ erstmals aufgeführt? A:

Brauerei, B: Hallenbad, C: Brotfabrik, D: Gasometer).

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der „Promi-Millionenshow“ umfasste der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reichte wie bei allen Promi-Ausgaben bis zur 75.000-Euro-Frage.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: (Gewinnstufe) 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage10: (Gewinnstufe) 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro – Karl Ploberger, Ferry Öllinger

Frage 13: 35.000 Euro – Katharina Gutensohn

Frage 14: 50.000 Euro – Thomas Stipsits

Frage 15: 75.000 Euro

