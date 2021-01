Rektorate der Kunstuniversitäten gegen Abschiebung von Minderjährigen: #LeaveNoOneBehind

Wien (OTS) - Wir Rektor_innen und Vizerektor_innen der Kunstuniversitäten beobachten mit Sorge und Scham die Abschiebepraxis der österreichischen Bundesregierung. Als Kunstuniversitäten sind wir – auch auf Basis der durch das Bundesministerium ausgegeben Richtlinien – einer Kultur der Integration, der Diversität, der sozialen Nachhaltigkeit und des solidarischen Miteinander verpflichtet. Nichts davon lässt sich in unserem Verständnis damit vereinbaren, Kinder, die in Österreich geboren und aufgewachsen sind, nachts aus ihrem Zuhause zu reißen und in eine ihnen fremde Zukunft abzuschieben.

Wir teilen die von unserem Bundespräsidenten geäußerten Bedenken gegen die Abschiebung von in Österreich geborenen und aufgewachsenen Kindern. Auch wir können und wollen nicht glauben, dass wir in einem Land leben, wo dies in dieser Form wirklich notwendig ist. Ebenso wie die ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof und ehemalige österreichische Justizministerin Maria Berger sind wir überzeugt, dass die österreichische Rechtsordnung die Abschiebung nicht zwingend geboten hat. Gemeinsam mit dem Herrn Bundespräsidenten räumen wir dem Wohl von Kindern und Jugendlichen den Vorrang ein. In diesem Sinne appellieren wir an den Innenminister, diese Abschiebungen unverzüglich rückgängig zu machen.



Wir zeigen uns auch vor allem deswegen besorgt, da die aktuelle soziale und ökonomische Krise außerordentliche politische Gefahren mit sich bringt. Wir werden uns allen politischen Versuchen, die gesellschaftlich Schwächsten – Geflüchtete oder Menschen anderer Herkunft – zu Sündenböcken für diese ungeahnte Krise zu machen, entschieden entgegenstellen.



Die Rektor_innen und Vizerektor_innen der österreichischen Kunstuniversitäten: Akademie der bildenden Künste Wien / mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien / Universität für angewandte Kunst Wien / Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz / Universität für Musik und darstellende Kunst Graz / Universität Mozarteum Salzburg

