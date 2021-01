Für BUNDY BUNDY STYLE IN GmbH wird ein Sanierungsverfahren beantragt – BUNDY BUNDY EXKLUSIV GmbH ist nicht betroffen

Wien (OTS) - Das Friseurunternehmen BUNDY BUNDY mit Sitz in Wien ist seit Jahrzehnten ein etabliertes Unternehmen und gilt mit den zwei Salonkonzepten BUNDY BUNDY EXKLUSIV und BUNDY BUNDY STYLE IN als einer der führenden Akteure in der österreichischen Friseurbranche. Strukturveränderungen im Friseur-Business haben in den letzten Jahren das mittlere Segment vor große Herausforderungen gestellt. Die BUNDY BUNDY STYLE IN GmbH ist deshalb trotz eingeleiteter Restrukturierungsmaßnahmen unter wirtschaftlichen Druck geraten.

Faktoren waren dabei unter anderem die mit dem hohen Qualitätsanspruch verbundenen hohen Aus- und Weiterbildungskosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Overheadkosten, als auch die hohen Mieten an den Frequenzstandorten. Die coronabedingten Einschränkungen sowie die Effekte aus den bisher drei Lockdowns und die unsicheren Aussichten für die kommenden Monate haben die Situation soweit verschärft, dass nun wegen Liquiditätsproblemen die Zahlungsunfähigkeit droht. Das Unternehmen BUNDY BUNDY STYLE IN GmbH ist daher gezwungen am Freitag, den 29. Jänner 2021, ein Insolvenzverfahren zu beantragen. Für BUNDY BUNDY STYLE IN bedeutet das ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Damit wird eine Weiterführung der Salons angestrebt, und diese werden nach dem Lockdown auch wieder offen haben. Für die Servicegesellschaft BUNDY BUNDY GmbH wird ein Konkursverfahren beantragt.

Klar ist, die BUNDY BUNDY EXKLUSIV GmbH und deren drei Salons sind mit den bereits erfolgten Restrukturierungsmaßnahmen vom Insolvenzverfahren nicht betroffen. Diese werden nahtlos weiterhin unter der Leitung von Pia Bundy in der bewährten Qualität und mit dem bestehenden Team geführt.



„BUNDY BUNDY ist seit Jahrzehnten eine fixe Größe im Friseur-Business. Deshalb bedauern wir zutiefst, dass wir angesichts der herausfordernden wirtschaftlichen Situation, und beschleunigt durch die coronabedingten Auswirkungen auf die Branche, diesen Schritt für die BUNDY BUNDY STYLE IN GmbH und die BUNDY BUNDY GmbH gehen müssen. Das fällt uns ganz und gar nicht leicht. Gerade deshalb ist es uns besonders wichtig uns bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausdrücklich zu bedanken“, erklärt Familie Bundy.

Das Unternehmen betreibt zehn BUNDY BUNDY STYLE IN Standorte, acht davon in Wien, einen in Eisenstadt und einen in Haid sowie drei BUNDY BUNDY EXKLUSIV Standorte in Wien. In den BUNDY BUNDY STYLE IN Salons inklusive der Servicegesellschaft BUNDY BUNDY GmbH sind aktuell insgesamt 144 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Über die Zukunft dieser Beschäftigten entscheidet der Insolvenzverwalter. Die 62 Arbeitsplätze der BUNDY BUNDY EXKLUSIV GmbH und deren drei Standorte bleiben unverändert erhalten, da diese nicht betroffen sind und unverändert fortgeführt werden.

Ausdrücklich festzuhalten ist, dass die zwei als Franchise-Unternehmen geführten BUNDY BUNDY STYLE IN Standorte in Oberwart sowie in Seiersberg nicht vom Sanierungsverfahren betroffen sind, da diese zwar unter der Marke BUNDY BUNDY firmieren, aber als eigenständige Unternehmen geführt werden.

Zur Unterstützung eines reibungslosen Sanierungsprozesses wird BUNDY BUNDY sowohl mit dem Handelsgericht Wien als auch mit der Insolvenzverwaltung aktiv zusammenarbeiten und seinen Mitwirkungspflichten in vollem Umfang nachkommen.

Über BUNDY BUNDY

Das Familienunternehmen BUNDY BUNDY ist mit zwei völlig eigenständigen Salonkonzepten in Österreich vertreten. Die 10 BUNDY BUNDY STYLE IN Salons in Wien und Umgebung sowie in Eisenstadt und Haid bilden gemeinsam mit den zwei Franchise-Salons in Oberwart und Seiersberg das Salonkonzept für Frequenz- und Center-Lagen mit Konzentration auf Schnitt, Farbe und Styling, frei nach dem Motto ’reinkommen, drankommen, wohlfühlen’.

Mit einem deutlich breiteren, Dienstleistungs- und Serviceangebot im Premium-Segment bieten die drei BUNDY BUNDY Exklusiv Salons in Wien ein exklusives Allround- und Wohlfühlerlebnis.

