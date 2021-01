ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 5 von 1. Februar 2021 bis 7. Februar 2021)

Montag, 1. Februar 2021

10:00 Vertragsunterzeichnung mit BM Mag. Klaudia Tanner und anschließender Gefechtsvorführung unter der Verwendung der Saab Simulatoren (Truppenübungsplatz, 2460 Bruckneudorf)

11:30 MEP Mag. Lukas Mandl spricht beim 18. Vienna Congress 2021 über das Thema „From the health crisis to the democratic crisis?“ (virtuell)

13:30 Pressekonferenz mit BM Mag. Klaudia Tanner und Dr. Wolfgang Muchitsch zum Thema „Berichtübergabe Heeresgeschichtliches Museum“ (BMLV, Roßauer Lände 1, 1090 Wien)

Dienstag, 2. Februar 2021

18:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an einem Clubhouse-Talk zum Thema „Wirtschaft Österreich: Ausblick 2021“ teil (virtuell)

Arbeitstreffen zwischen BM Mag. Karoline Edtstadler und dem Europa-Staatssekretär Clement Beaune (Paris)

Mittwoch, 3. Februar 2021

Besuchstag von BM Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher (Oberösterreich)

Donnerstag, 4. Februar 2021

Besuchstag von BM Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher (Steiermark)

