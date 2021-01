ORF III am Wochenende: „Wir spielen für Österreich“ präsentiert Abschlusskonzert der Salzburger Mozartwoche 2021

Außerdem: Neue Folge „Stars & Talente“ und vierteiliger Themenabend zum Holocaust-Gedenktag mit Premiere für „Flucht vor Hitler – Die Wiener in China“

Wien (OTS) - „Salzburg feiert Mozart!“ heißt es am Sonntag, dem 31. Jänner 2021, in ORF III Kultur und Information. „Erlebnis Bühne“ setzt die „Wir spielen für Österreich“-Reihe fort und zeigt das Abschlusskonzert der Mozartwoche 2021 mit den Wiener Philharmonikern und Daniel Barenboim. Anschließend präsentiert Leona König eine neue Folge von „Stars & Talente“. Bereits am Samstag, dem 30. Jänner, beschäftigt sich ein vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend mit dem internationalen Holocaust-Gedenktag und zeigt u. a. die TV-Premiere von „Flucht vor Hitler – Die Wiener in China“.

Samstag, 30. Jänner

Am Samstag widmet sich ein vierteiliger „zeit.geschichte“-Schwerpunkt ab 20.15 Uhr dem internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts. Dabei steht die TV-Premiere „Flucht vor Hitler – Die Wiener in China“ (20.15 Uhr) am Beginn. Filmemacherin Uli Jürgens zeichnet darin mit rarem Archivmaterial und den Erinnerungsstücken Überlebender das Schicksal jener rund 4.000 vertriebenen Wienerinnen und Wiener nach, die vor den Nazis aus ihrer Heimat flüchten mussten. In der Metropole Shanghai fanden sie einen Zufluchtsort, doch der Krieg verfolgte die jüdischen Emigrantinnen und Emigranten bis nach China. Präsentiert wird die Doku von Danielle Spera, Direktorin des Jüdischen Museums Wien. Es folgen die Dokumentationen „Anne Franks Wiener Stiefschwester“ (21.05 Uhr), „Die Wahrheit über den Holocaust“ (22.00 Uhr) und „Die Befreiung Buchenwalds“ (22.55 Uhr).

Sonntag, 31. Jänner

Am Sonntag setzt „Erlebnis Bühne“ im Hauptabend die ORF-III-Reihe „Wir spielen für Österreich“ mit dem Abschlusskonzert der Mozartwoche 2021 fort. Zur Einstimmung zeigt ORF III um 20.00 Uhr „Mozart@home:

Rolando Villazón im Gespräch“ mit ORF-Kulturlady Babara Rett. Zum 265. Geburtstag des großen Komponisten muss das außergewöhnliche Festival seine Live-Konzerte absagen und auf Streaming-Angebote umstellen. Rett spricht mit dem temperamentvollen Tausendsassa Villazón in der Internationalen Stiftung Mozarteum über vier Jahre Mozartwochen-Intendanz, Kultur in Zeiten der Pandemie und natürlich über Mozart selbst.

Um 20.15 Uhr ist es dann so weit: Unter dem Titel „Salzburg feiert Mozart!“ zeigt „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ das Abschlusskonzert – topaktuell aus dem Großen Saal des Mozarteums Salzburg. Das Spektakel spiegelt die ganze Mozart-Vielfalt von Symphonie über Klavierkonzert bis hin zur Arie wider. Unter dem Dirigat von Daniel Barenboim, der auch als Klaviersolist auftritt, musizieren die Wiener Philharmoniker, während Mozart-Spezialistin und Intendantin der Salzburger Pfingstfestspiele Cecilia Bartoli den Abend zudem mit ihrer Mezzosopran-Stimme bereichert.

Anschließend präsentiert „ORF III Spezial“ die dritte Folge von „Stars & Talente – Von und mit Leona König“ (21.40 Uhr). Mit dabei sind dieses Mal Weltstar Andrea Bocelli, Violinist Aleksey Igudesman und Nachwuchstalent Jennifer Gheorghita.

Danach meldet sich die „zeit.geschichte“ mit einem neuen Porträt über „Otto Neurath – Der rote Elefant“ (21.55 Uhr), dessen Todestag sich am 22. Dezember 2020 zum 75. Mal jährte. Der Abend schließt mit einer Dokupremiere anlässlich des Holocaust-Gedenktages: In „Erinnern für die Zukunft“ (22.45 Uhr) suchen Walter Reichl und Wolfgang Beyer Antworten auf die Fragen: Wie gelingt Gedenken? Und umgekehrt: Woran kann es scheitern?

