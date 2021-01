SPÖ-Krainer zum möglichen Verbau von Laptopfestplatten in Druckern

„Man kann einen Fiat-Motor auch in einen 2CV einbauen“

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Fraktionsleiter im Untersuchungsausschuss Jan Krainer reagiert auf die heutige APA-Aussendung, dass der Verbau von Laptop-Festplatten in Ricoh-Druckern technisch möglich ist: „Man kann auch einen Fiat-Motor in einen 2CV einbauen. Wir wissen über diese technische Möglichkeit Bescheid, dass das tatsächlich passiert ist, ist aber mehr als unwahrscheinlich.“ Die WKStA wollte in einem Verfahren genau die Frage klären, ob diese Festplatten in einem Drucker verbaut wurden. Dieses Verfahren wurde von der Oberstaatsanwaltschaft per Weisung unterbunden. „Leider wurde die WKStA auch hier in ihren Ermittlungen behindert. Diese mögliche politische Einflussnahme ist ja das eigentliche Problem“, erklärt Krainer. (Schluss) up/sd

