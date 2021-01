Spitzenanwalt Johannes Trenkwalder wird Teil von GREEN SOURCE

Der Spezialist in den Bereichen M&A, Gesellschafts- und Energierecht sichert dem Unternehmen prominente Verstärkung für weitere große Photovoltaik-Projekte in Europa

Wien (OTS) -

GREEN SOURCE fokussiert sich auf die Entwicklung und Realisierung von Freiflächen- Photovoltaikanlagen für private und institutionelle Investor:innen im europäischen Raum. Zum Jahresstart gibt das 2006 in Wien gegründete Unternehmen eine erfreuliche Entwicklung bekannt: Nach über zehn Jahren partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen wechselt Johannes Trenkwalder von der internationalen Anwaltskanzlei CMS zu GREEN SOURCE. „Ab ersten Februar wird Johannes Trenkwalder ein Teil von unserem Kern-Team. Wir sind sehr stolz und freuen uns, einen der Besten auf seinem Gebiet bei uns begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit Johannes Trenkwalder werden wir einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des Green Deals in Europa leisten“, so Anna Hofmann, Geschäftsführerin von GREEN SOURCE, zum Neuzugang des interdisziplinären Expert:innenteams, welches sich bereits seit einigen Jahren auf den internationalen Ausbau von Solarstrom spezialisiert.

Die Auswahl der richtigen Geschäftspartner:innen und Berater:innen zählt für Hofmann zu einem der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung der Photovoltaik-Projekte von GREEN SOURCE, die sich vor allem auf den mittel- und osteuropäischen Raum konzentrieren. Nach dem Motto „never change a winning team“ legt das Unternehmen international einen starken Fokus auf langfristige Zusammenarbeit. Dazu gehört laut der Geschäftsführerin auch die richtige Anwaltskanzlei: „Wir vertrauen seit über zehn Jahren, in allen Ländern in denen wir tätig sind und auf verschiedensten rechtlichen Gebieten auf CMS. Wir haben Erfahrungen mit fast allen Top Kanzleien Europas gemacht, und bei jeder Transaktion und jedem Projekt waren wir froh, durch die exzellenten Anwält:innen der Kanzlei vertreten zu werden.“

Federführend und hauptverantwortlich in der Zusammenarbeit zwischen CMS und GREEN SOURCE war dabei von Anfang an Johannes Trenkwalder. Nach über zwei Jahrzehnten Tätigkeit als Partner und Mitglied des Transaktionsteams der international erfolgreichen Kanzlei freut sich der renommierte Rechtsanwalt, dessen Name auch im Best Lawyers Ranking 2020 des Handelsblatts zu finden ist, auf seine neue Aufgabe: "Seit zehn Jahren darf ich als Partner von CMS mit dem GREEN SOURCE Team zusammenarbeiten und wir haben gemeinsam viele Erfolge erzielt, die zu einem Gutteil auf die unternehmerische Kraft von Anna Hofmann zurückzuführen sind. Der Wechsel von CMS zu GREEN SOURCE ist eine enorme berufliche Herausforderung, der ich mit Respekt und Zuversicht entgegensehe.“ In Bezug auf seinen langjährigen bisherigen Arbeitgeber, der auch Energiewirtschaft & Klimaschutz zu seinen Fachbereichen zählt, meint Johannes Trenkwalder weiters: „Ich werde CMS auch in Zukunft als Klient verbunden bleiben und bedanke mich bei der Sozietät für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit.“





Rückfragen & Kontakt:

Agnes Fleissner, BA

GREEN SOURCE GmbH

fleissner @ greensource.at

www.greensource.at