SJ-Stich: „Wer in Österreich geboren wird, ist Österreicher*in!“

Sozialistische Jugend fordert Staatsbürgerschaft für alle Neugeboreren, deren Eltern seit mindestens 5 Jahren in Österreich leben und nimmt SPÖ in die Pflicht

Kinder, die in österreichischen Spitälern geboren sind, in Österreich in die Schule gehen und generell ihr ganzes Leben hier verbracht haben als Nicht-Österreicher*innen abzustempeln, ist absurd Paul Stich 1/2

Die massive Schlechterstellung von Kindern, deren Eltern keine Staatsbürgerschaft haben, ist nicht mit sozialdemokratischen Grundwerten vereinbar Paul Stich 2/2

Wien (OTS) - „Die vorgestern durchgeführten Abschiebungen von Familien mit Kindern sind eine Schande. Kinder, die in österreichischen Spitälern geboren sind, in Österreich in die Schule gehen und generell ihr ganzes Leben hier verbracht haben als Nicht-Österreicher*innen abzustempeln, ist absurd . Hier besteht dringender Handlungsbedarf.", sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ). Konkret fordert die SJ die automatische Verleihung der Staatsbürgerschaft an alle Kinder, deren Elternteile seit mindestens 5 Jahren in Österreich leben.

Stich nimmt dabei auch die eigene Partei in die Pflicht: „ Die massive Schlechterstellung von Kindern, deren Eltern keine Staatsbürgerschaft haben, ist nicht mit sozialdemokratischen Grundwerten vereinbar . Gerade die SPÖ muss hier offensiv Lösungen forcieren“, sagt Stich und erinnert an einen angenommenen Antrag am letzten SPÖ-Bundesparteitag, bei dem beschlossen wurde, den Zugang zur Staatsbürgerschaft für in Österreich geborene Kinder zu erleichtern zu wollen.

„Es ist nun Zeit, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Für die Kinder, ihre Familien, sowie das ganze Land“ so Stich abschließend und begrüßt dabei auch den neuerlichen Vorstoß von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, der ebenso eine Debatte über ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht forderte.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Zuser

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at