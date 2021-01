Bundesheer: Verfehlungen bei Abschlussfeier

Wien (OTS) - 35 Kaderanwärter aus ganz Österreich, haben am 26. Jänner bei einer nicht genehmigten Abschlussfeier in der Kaserne Güssing sowohl die Corona-Bestimmungen verletzt als auch vulgäre Handlungen gesetzt. Teile der Feier wurden in zumindest 3 Videos festgehalten. Gegen alle Beteiligten wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, 4 Chargen wurden dienstenthoben.

93 Soldaten, die Masse Gefreite aus allen Bundesländern nehmen seit September beim Jägerbataillon 19 in der Kaserne Güssing an der Kaderanwärterausbildung 1 teil. Diese Ausbildung ist der Schritt zu einer Laufbahn als Berufssoldat und ist diese Woche zu Ende gegangen. Eine Abschlussfeier wurde wegen der Corona-Pandemie untersagt. 35 Soldaten haben sich über das ausdrückliche Verbot hinweggesetzt.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-2919

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer