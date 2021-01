VARTA Micro Innovation: Spitzenforschung an Batterien aus Österreich wird durch das Projekt „European Battery Innovation“ gestärkt

VARTA setzt auf Know-How aus Österreich: Wie die Batterien der nächsten Generation in zehn bis 20 Jahren funktionieren, wird schon heute in Graz erforscht.

Graz (OTS) - VARTA Micro Innovation mit Sitz in Graz ist der Forschungs- und Innovationshub der VARTA AG. Das global agierende Unternehmen ist ein Innovations- und Technologieführer bei Lithium-Ionen-Mikro-Batteriezellen. Der Forschungsstandort in Österreich ist dabei ein wichtiger Zukunftsfaktor. Die EU-Kommission hat im Rahmen eines IPCEI (International Project of Common European Interest) einer österreichischen Förderung des Projektes der VARTA Micro Innovation zugestimmt, was den Forschungsschwerpunkten einen wichtigen Schub geben wird. „Die zusätzliche Förderung wird uns ermöglichen, die Forschung und Entwicklung im Bereich der Lithium-Ionen-Technologie noch weiter zu intensivieren und zu beschleunigen“, sagt Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender der VARTA AG.

In den kommenden Jahren soll es vor allem darum gehen, die Energiedichte von Batteriezellen weiter zu erhöhen und damit die Voraussetzung für hochleistungsfähige Akkus „Made in Europe“ zu schaffen. Weiters geht es darum, den CO2-Footprint und den Einsatz von kritischen Rohstoffen wie Kobalt maximal zu reduzieren bzw. überhaupt zu vermeiden. Das Forschungsteam wird sich zur Realisierung dieser Ziele vielversprechenden Material- und Prozesstechnologien widmen und durch eine umfassende Digitalisierung auch den Forschungsprozess selbst weiter optimieren.

VARTA Micro Innovation nimmt als eines von sechs österreichischen Unternehmen an diesem „European Battery Innovation“-Projekt zur Förderung der europäischen Batterieindustrie teil. Das österreichische Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) ermöglicht und unterstützt diese Beteiligung. Damit soll der Forschungs- und Entwicklungsstandort gestärkt sowie ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz in Österreich und der Europäischen Union geleistet werden. Insgesamt wird das BMK Beihilfen in Höhe von 45 Millionen Euro bereitstellen.

Über VARTA Micro Innovation

Die VARTA Micro Innovation GmbH wurde als gemeinsame Tochtergesellschaft der VARTA Microbattery GmbH und der Technischen Universität Graz gegründet. Diese Konstellation ermöglicht auf einzigartige Weise, dass die Erfahrung einer der weltweit ältesten und zugleich innovativsten Hersteller von Batterien vereint werden kann mit der Expertise der TU Graz, einer der europaweit führenden Institution im Bereich der elektrochemischen Grundlagenforschung. Diese Kombination aus Fachkompetenz in Entwicklung und Fertigung von elektrochemischen Energiespeichersystemen und universitärer Expertise im Bereich der Lithium-Ionen Batterien, sowie die Einbettung in die exzellente Infrastruktur der technischen Universität Graz garantiert einen schnellen Transfer von neu entwickelten Technologien in marktreife Produkte.

http://www.vartamicroinnovation.at

