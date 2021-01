Cloud-Lösung von Huawei bekommt beste Kundenbewertung

Mit 4,9 Sternen ist Huawei laut „Gartner Peer Insights“ der beste Anbieter von Data Center Network-Lösungen.

Wien (OTS) - Kundenbewertungen und -rezensionen haben enormen Einfluss auf Kaufentscheidungen, wie eine Studie von Bitkom zeigt. Nicht nur bei B2C, sondern auch bei B2B-Lösungen und Produkten basieren viele Kaufentscheidungen auf den Erfahrungsberichten anderer. Das renommierte US-Marktforschungsunternehmen „Gartner Peer Insights“, das sich auf Analysen in der Entwicklung von IT spezialisiert hat, verlieh Huawei die begehrte Customers‘ Choice Auszeichnung. Das Unternehmen bekam die Auszeichnung für seine CloudFabric Data Center Network (DCN)-Lösung. Huawei belegte mit einer Bewertung von 4,9 von maximal 5 Sternen den ersten Platz unter fast 20 Anbietern.

„Gartner Peer Insights“ ist eine Online-Plattform mit Bewertungen und Rezensionen von IT-Software und -Services. Ziel der Plattform ist es einerseits, IT-Führungskräfte dabei zu unterstützen, fundiertere Kaufentscheidungen zu treffen. Andererseits, Technologieanbieter dabei zu unterstützen, ihre Produkte zu verbessern, indem sie direktes Feedback von ihren Kunden erhalten. „Gartner Peer Insights“ umfasst mehr als 350.000 verifizierte Bewertungen aus mehr als 340 Märkten.

Branchenübergreifend gut

Die Huawei CloudFabric hat Kundenfeedback zu verschiedenen Produkten wie beispielsweise den CloudEngine-Switches für Rechenzentren oder der iMaster NCE-Fabric, ein autonomes DCN-Verwaltungs- und Steuerungssystem, erhalten. Vor allem in den Kategorien „Produktfähigkeiten“, „Integration & Bereitstellung“ sowie „Service & Support“ erhielt Huawei gute Bewertungen von Kunden aus unterschiedlichsten Branchen wie Finanzwesen, Internet-Providern, Spediteuren und öffentlichen Diensten.

„ Diese Auszeichnung und allem voran das positive Feedback von unseren Kunden weltweit zu bekommen, ist ein tolles Lob “, sagt Leon Wang, Präsident von Huawei Data Center Network. „ Es motiviert uns, auch in Zukunft die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden zu erfüllen und kontinuierlich Innovationen voranzutreiben. Denn wir wollen unseren Kunden Produkte und Lösungen anbieten, die sie dabei unterstützen, digitale Transformation voranzutreiben und zu vereinfachen. "

Huawei CloudFabric wird von über 9200 Unternehmenskunden in mehr als 140 Ländern genutzt. Im Jahr 2020 veröffentlichte Huawei außerdem die neue CloudFabric 2.0-Lösung. Basierend auf einer offenen Architektur kann diese Lösung mit mehreren Clouds verbunden werden und ist mit Geräten verschiedener Anbieter kompatibel, was die Betriebskosten um bis zu 28 Prozent reduzieren kann. Das intelligente und verlustfreie 400GE-Netzwerk mit hoher Dichte zeichnet sich durch einen Paketverlust von null und niedrige Latenz aus. Dadurch kann die Rechenleistung um 27 Prozent und die IOPS der Datenspeicherung um über 30 Prozent verbessert werden.

Über Huawei

Huawei Technologies (www.huawei.com) ist führender Hersteller von Telekommunikationslösungen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 170 Ländern eingesetzt und von 45 der 50 größten Netzbetreiber weltweit sowie von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei verfügt über eine umfassende Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und IP-Technologien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mobile Produkte, Produkte für Vermittlungstechnik, Netzwerkprodukte, Software-Anwendungen sowie Endgeräte. Huawei erzielte 2019 einen geschätzten Umsatz von 120,9 Milliarden US-Dollar. Damit wurde ein Plus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht. Huawei beschäftigt rund 194.000 Mitarbeiter/innen weltweit, von denen mehr als 45 Prozent im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Seit 2007 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt in Österreich rund 120 Mitarbeiter/innen

