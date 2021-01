Veranstalter wollte trotz Pandemieausbruchs Kosten für Reise nicht erstatten – AK intervenierte

Konsumentenschutz der AK Kärnten holte bereits bezahlte 1.638 Euro Reisekosten für Kärntner Ehepaar zurück.

Klagenfurt (OTS) - Ein Kärntner Ehepaar buchte im Frühjahr 2020 eine Pauschalreise nach Ägypten – inklusive Nilkreuzfahrt und Hotelaufenthalt um 1.638 Euro. Der Abreisetermin rückte immer näher, doch die COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen zwang die Konsumenten die Reise schweren Herzens am 12. März abzusagen. Hinzu kam, dass die beiden Kärntner aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters und diverser gesundheitlicher Vorbelastungen zur Risikogruppe zählten. Nach schriftlichem Rücktritt erstattete der deutsche Reiseveranstalter lediglich 45 Prozent der Kosten. Die Rückerstattung von 737 Euro und die Weigerung, den Gesamtbetrag zurück zu überweisen, wurde damit begründet, dass zur Zeit der Stornierung weder eine Reisewarnung noch ein Einreiseverbot für Ägypten vorlag.

Das Paar wandte sich an den Konsumentenschutz der AK Kärnten. Für den AK-Konsumentenschutzexperten Herwig Höfferer war der Fall aufgrund der COVID-19 Pandemie klar: „Der Reiseveranstalter hat die Bestimmungen des Paragraph 10 Abs. 2 des Pauschalreisegesetz ignoriert“ , erklärt Höfferer und führt aus: „Konsumenten können von einer Pauschalreise ohne Zahlung von irgendwelchen Stornokosten zurücktreten, wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände auftreten und die Durchführung der Reise erheblich beeinträchtigen“ . Das Bezirksgericht für Handelssachen in Wien bestätigte mittels Zahlungsbefehl und einer sogenannten Vollstreckbarerklärung die gesetzliche Argumentation der AK. Der Reiseveranstalter musste einlenken und überwies den Restbetrag von 901 Euro zuzüglich Mahnverfahrenskosten und Zinsen.

„Bei der kleinsten Unsicherheit oder bei Fragen zu Reisethemen in Corona-Zeiten kann sich jede Kärntnerin und jeder Kärntner an die Experten des AK-Konsumentenschutz wenden“, so AK-Präsident Günther Goach.



Verweigerte Reisekostenerstattungen sowie Probleme bei bereits gebuchten Reisen auf Online-Plattformen halten die AK-Konsumentenschützer seit Ausbruch der COVID-19 Pandemie auf Trab.



