Plattform fordert sofortige Rückholung der vier abgeschobenen Familien!

Plattform für eine menschliche Asylpolitik entsetzt über Brutalität des Innenministers

Wien (OTS) - Über 150 Aktivist_innen stellten sich heute Nacht vor dem Schubhaftzentrum Zinnergasse in Simmering der Abschiebung von vier Familien mutig in den Weg. Die Staatsgewalt räumte die Blockaden mit Hundestaffeln, der berüchtigten Sondereinheit WEGA und Hundertschaften an Beamten. Unser Dank gilt all den entschlossenen Menschen, die sich bei Eiseskälte stundenlang gegen diese Abscheulichkeit – zum Teil mit Sitzblockaden unter Einsatz ihres eigenes Körpers – gewehrt haben.

Es ist eine unfassbare Schande. Eine Bösartigkeit, die schier sprachlos macht. „Kinder und Jugendliche, die hier geboren und aufwachsen sind, werden wie Schwerverbrecher_innen behandelt. Dabei sitzen die wahren Verbrecher in der Regierung“, zeigt sich Erich Fenninger, Sprecher der Plattform für eine menschliche Asylpolitik und Direktor der Volkshilfe Österreich, entsetzt. „Wir fordern die unverzügliche Rückholung der abgeschobenen Familien nach Österreich.“



Innenminister Nehammer will mit brachialer Gewalt die Solidaritätsbewegung, der mit Black Lives Matter und #WirHabenPlatz ein Durchbruch gelang, brechen. „Wenn der Polizeiminister glaubt, dass er uns stoppen kann, täuscht er sich. Unser Wille, gegen jede Ungerechtigkeit zu kämpfen, wird nur stärker“, sagt SPÖ-Landtagsabgeordnete Mireille Ngosso, Plattform-Mitglied und Unterstützerin des Black Voices Volksbegehrens. „Den Familien muss unmittelbar die Rückkehr ermöglicht werden. Darüber hinaus braucht es die sofortige Staatsbürgerschaft für alle Menschen, die hier geboren sind.“



Die Plattform beteiligt sich heute Abend (28. Jänner) um 19:30 Uhr an der Kundgebung der Jungen Generation in der SPÖ und der Sozialistischen Jugend zum Rücktritt des Innenministers heute vor dem Innenministerium in Wien: https://www.facebook.com/events/2826233050952971/



Die Plattform mobilisiert außerdem am Sonntag (31. Jänner) um 13:00 Uhr zum Schottentor zur Demonstration gegen Coronaleugner, Faschismus und FPÖ: https://menschliche-asylpolitik.at/demo-unsere-solidaritaet-gegen-coronaleugner-faschismus-und-fpoe/

